Η ΕΤΕπ στηρίζει την πράσινη αναβάθμιση: Πιλοτικό πρόγραμμα για 20 σχολεία υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Θα παράσχει τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και ωρίμανση επενδύσεων που θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Συμφωνία παροχής εξειδικευμένης συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων εκπαιδευτικών υποδομών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτιρίων, υπέγραψαν, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Ιωάννης Τσακίρης.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του InvestEU Advisory Hub της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση επενδύσεων που θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων εκπαιδευτικών υποδομών, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα των σχολικών κτιρίων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με τη στήριξη του InvestEU Advisory Hub, θα παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη σε σχολεία της Ελλάδας, στο πλαίσιο της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις.

Η συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ώριμου χαρτοφυλακίου επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στη δημιουργία πιο βιώσιμων, ενεργειακά αποδοτικών και ανθεκτικών εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες μάθησης και εργασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Πιλοτικό πρόγραμμα «Πράσινα Σχολεία»

Κεντρικό στοιχείο της πρωτοβουλίας αποτελεί η ανάπτυξη του επενδυτικού προγράμματος «Πράσινα Σχολεία», το οποίο θα ξεκινήσει με την υλοποίηση πιλοτικού έργου σε 20 υφιστάμενα δημόσια σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα καλύψει σχολικές μονάδες διαφορετικών χαρακτηριστικών και από διαφορετικές κλιματικές ζώνες της χώρας, με στόχο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη βελτίωση της θερμικής άνεσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των σχολικών υποδομών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, καθώς και μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας, της προσβασιμότητας και της συνολικής λειτουργικότητας των σχολικών εγκαταστάσεων.

Η τεχνογνωσία και τα διδάγματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος, με στόχο την κλιμάκωση των παρεμβάσεων και την αναβάθμιση σχολικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, η συμβουλευτική υποστήριξη θα διερευνήσει τις πλέον κατάλληλες χρηματοδοτικές λύσεις για την υλοποίηση των επενδύσεων που θα προετοιμαστούν. Οι επιλογές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον συνδυασμό επιχορηγήσεων με μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, καθώς και την αξιολόγηση της δυνατότητας χρηματοδότησης επιλέξιμων έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η επένδυση στις εκπαιδευτικές υποδομές είναι επένδυση στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο μέλλον της χώρας μας. Με αφετηρία το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο έθεσε σε εφαρμογή ένα ευρύ πλαίσιο ανακαινίσεων και ουσιαστικών παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες, προχωρούμε πλέον στον σχεδιασμό της επόμενης γενιάς εκπαιδευτικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη συνάψει συμφωνία τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για την ένταξη μιας πρώτης πιλοτικής φάσης 20 δημόσιων σχολείων με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση, εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει τη βάση για τη σταδιακή ανάπτυξη μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για τα «Πράσινα Σχολεία». Ο σχεδιασμός μας, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Θέτουμε από σήμερα ως σταθερό στόχο να δημιουργήσουμε σχολεία με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, καλύτερες συνθήκες θέρμανσης, ψύξης και αερισμού και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια επιλογή που πρέπει να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των παιδιών μας και στους χώρους στους οποίους μεγαλώνουν, μαθαίνουν και δημιουργούν».

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Η επένδυση στις εκπαιδευτικές υποδομές είναι πρωτίστως επένδυση στους ανθρώπους και στο μέλλον της Ελλάδας. Κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια αξίζει να μαθαίνει σε ένα ασφαλές, σύγχρονο και υγιές περιβάλλον, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και στις προκλήσεις του αύριο. Συνδέοντας την πράσινη μετάβαση με τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών, μπορούμε να δημιουργήσουμε σχολεία που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες μάθησης, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με την Ελλάδα για την προώθηση αυτής της προσπάθειας, συμβάλλοντας στη δημιουργία εκπαιδευτικών υποδομών που θα παράγουν διαχρονική αξία για τις επόμενες γενιές».

Ο ρόλος της ΕΤΕπ στη στήριξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης

Ως η Τράπεζα της ΕΕ για το Κλίμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της Αποστολής για Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ έχει διαθέσει χρηματοδοτική διευκόλυνση ύψους 2 δισ. ευρώ για πόλεις που έχουν λάβει τη Σήμανση Αποστολής (Mission Label), ενώ παράλληλα παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων που περιλαμβάνονται στα επενδυτικά τους σχέδια. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην επιτάχυνση επενδύσεων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή απόδοση και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών πόλεων.