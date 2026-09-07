Νεπάλ: Ημέρα εθνικού πένθους σήμερα στη χώρα, 13 ημέρες μετά τη φονική πλημμύρα

Ημέρα εθνικού πένθους έχει κηρυχθεί η σημερινή στο Νεπάλ στη μνήμη των εκατοντάδων θυμάτων της φονικής πλημμύρας της 26ης Αυγούστου.

Ημέρα εθνικού πένθους έχει κηρυχθεί η σημερινή στο Νεπάλ στη μνήμη των εκατοντάδων θυμάτων της φονικής πλημμύρας της 26ης Αυγούστου, ενώ εντείνονται η αγωνία των οικογενειών χιλιάδων αγνοουμένων και οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα συνεργεία διάσωσης για την εξεύρεση επιζώντων.

Οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας «τιμώντας όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστροφική και άνευ προηγουμένου πλημμύρα», αναφέρεται σε ανακοινωση της κυβέρνησης.

Η καταστροφή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.398 ανθρώπους ενώ πάνω από 5.500 άνθρωποι αγνοούνται στα σύνορα του Νεπάλ και της Κίνας, σύμφωνα με τους προσωρινούς απολογισμούς που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ανάμεσα σε αυτούς που εξακολουθούν να φέρονται ως αγνοούμενοι βρίσκονται πολλοί τουρίστες και ξένοι προσκυνητές, όπως και εκατοντάδες υπάλληλοι ή εργάτες που βρισκόντουσαν στα εν λειτουργία ή υπό κατασκευή φράγματα που σάρωσε η πλημμύρα.

Τις τελευταίες μέρες, τα συνεργεία έχουν διασώσει 4 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός Κινέζου υπηκόου, ο οποίος ανασύρθηκε από σήραγγα το Σάββατο. Οι δύο άλλοι ήταν εργάτες υδροηλεκτρικού σταθμού που διασώθηκαν σε άλλη σήραγγα την Παρασκευή και μια Νεπαλέζα η οποία ανασύρθηκε από τα ερείπια του σπιτιού της που είχε θαφτεί στη λάσπη το Σάββατο.

Για 13η διαδοχική ημέρα, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους στις σήραγγες αυτών των εγκαταστάσεων αναζητώντας κι άλλους επιζώντες «με την ίδια ένταση με την πρώτη ημέρα», διαβεβαίωσε ο στρατός.

«Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε τρία επίπεδα: στην επιφάνεια, από ψηλά και στις σήραγγες», διευκρίνισε στο AFP ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ, ένας εκπρόσωπος του στρατού. «Βεβαιωνόμαστε ότι κανένας δεν θα μείνει παγιδευμένος».

Παρά τις προσπάθειες αυτές, οικογένειες αγνοουμένων άφησαν σήμερα να φανεί η απογοήτευσή τους.

«Αποτελέσματα»

«Λένε ότι ψάχνουν, αλλά πού είναι τα αποτελέσματα; Θέλουμε αποτελέσματα», είπε η Ρίνα Αμάτια Σρέσθα, η οποία δεν έχει λάβει νέα σχετικά με τον αδελφό της, τον γεωλόγο Σούμες Αμάτια, που εργαζόταν στο εργοτάξιο του φράγματος Trishuli-3, στα σύνορα με την Κίνα.

«Έχουμε ακόμη πολλές ελπίδες», πρόσθεσε η Σρέσθα. «Ο αδελφός μου κι άλλοι άνθρωποι βρίσκονται ακόμη εκεί κάτω. Και περιμένουν να τους σώσουν. Πότε θα το κάνει η κυβέρνηση;», συνέχισε.

Δεκάδες συγγενείς των εργαζομένων αυτών που φέρονται ως αγνοούμενοι συγκεντρώθηκαν σήμερα σε πλατεία της πρωτεύουσας Κατμαντού και εξέφρασαν την απογοήτευσή τους σε πανό που ανήρτησαν. «Πόσο καιρό θα περιμένουμε στο σπίτι και θα κλαίμε;», έγραψαν σε αυτό.

Στο πεδίο των ερευνών, οι διασώστες βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσκολίες άνευ προηγουμένου, υπογράμμισε σήμερα ένας Αυστραλός ειδικός που μετέχει στις επιχειρήσεις, ο Άρνολντ Ντιξ.

«Δεν έχουμε μόνον μια επιχείρηση διάσωσης, αλλά δυνάμει πολλές που διεξάγονται ταυτοχρόνως, σε διάφορα μέρη, καθένα με τους δικούς του κινδύνους, τις αβεβαιότητές του και τις ζωές που μπορεί ακόμη να σωθούν», πρόσθεσε.

Ο Ντιξ μετείχε το 2023 στις επιχειρήσεις διάσωσης που επέτρεψαν στα ινδικά συνεργεία διάσωσης να σώσουν 41 εργάτες που είχαν παγιδευτεί για 17 ημέρες σε σήραγγα της Σιλκιάρα, στο κρατίδιο Ουταραχάντ της Ινδίας.

«Δεν μετράμε την αποτελεσματικότητά μας μόνον με τον αριθμό των ζωών που σώζουμε, αλλά και με τις ζωές που αρνούμαστε να εγκαταλείψουμε», υπογράμμισε ο Ντιξ. «Η εμπειρία της Σιλκιάρα με έμαθε να μη συγχέω ποτέ το απίθανο με το αδύνατο».

«Νέα ζωή»

Πέραν των τριών εργατών -δύο Νεπαλέζων και ενός Κινέζου -που διασώθηκαν σε σήραγγες, το Σάββατο τα συνεργεία διάσωσης κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μια εξηντάχρονη Νεπαλέζα που βρισκόταν παγιδευμένη στα ερείπια του κατεστραμμένου σπιτιού της.

«Η Σαντίκα Σρέσθα επέζησε από θαύμα», δήλωσε στο AFP ο 68χρονος Μπούντι Λαλ Ντονγκόλ, ένας γείτονάς της στον οικισμό του Μπετραουάτι που είχε πάει στο Κατμαντού για να παρευρεθεί σήμερα σε νεκρώσιμη τελετή.

«Η Σαντίκα έχει την τύχη να έχει μια νέα ζωή», συνέχισε. «Θα ήθελα πάρα πολύ και οι άλλοι αγνοούμενοι να γυρίσουν κοντά μας έτσι».

Το τεράστιο κύμα που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα και τμήματος ενός βουνού παρέσυρε στις 26 Αυγούστου τα πάντα στο πέρασμά του, καταστρέφοντας δρόμους, γέφυρες, σπίτια και υποδομές.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, Κυριακή, στο AFP, η συντονίστρια του ΟΗΕ στο Νεπάλ Λίλα Πιέτερς Γιάχια, υπογράμμισε την ακραία επισφαλή κατάσταση 84.000 πληγέντων, οι οποίοι «τα έχασαν όλα σε ένα με δύο λεπτά».

«Είναι ώρα να βοηθήσουμε το Νεπάλ. Τώρα», απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα. «Δεν μπορούμε να τους εγκαταλείψουμε».

Κάνοντας λόγο για «τσουνάμι των Ιμαλαΐων», ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ Σίσιρ Κανάλ αποτίμησε το κόστος της ανοικοδόμησης σε «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ