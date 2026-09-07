ΕΕ για Μλάντιτς: Ο «εκθειασμός» ενός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση σε μια υποψήφια χώρα

Ο «εκθειασμός» ενός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε σε μια χώρα που θέλει να ενταχθεί σ' αυτή, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος στης Βρυξέλλες.

Ο «εκθειασμός» ενός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε σε μια χώρα που θέλει να ενταχθεί σ' αυτή, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος στης Βρυξέλλες, ερωτηθείς σχετικά με την κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς στη Σερβία.

«Ο εκθειασμός εγκληματιών πολέμου, η άρνηση της γενοκτονίας και ο αναθεωρητισμός (...) δεν έχουν θέση στην ΕΕ ούτε στις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη», όπως η Σερβία, δήλωσε αυτός ο εκπρόσωπος της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ