Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταφράζονται σε αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε σταδιακή επαναφορά παροχών που είχαν καταργηθεί, όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο

Ένα νέο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους ύψους 500 ευρώ σε μόνιμη βάση και μια επιπλέον σύνταξη ύψους 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μεταφράζονται σε αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε σταδιακή επαναφορά παροχών που είχαν καταργηθεί, όπως το Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και η 13η σύνταξη.

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Από τον Δεκέμβριο του 2027 καθιερώνεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους ύψους 500 ευρώ μικτά. Το επίδομα προσμετράται στις τακτικές αποδοχές και μετρά στις συντάξιμες αποδοχές. Για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν μέρος του έτους το επίδομα καταβάλλεται αναλογικά για τους μήνες που υπηρετούν από 1/1/2027.

Το δημοσιονομικό κόστος για τους περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, εκτιμάται ετησίως σε 433 εκατ. ευρώ. Το καθαρό ποσό κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και παρουσιάζεται στη συνέχεια.

«Το επίδομα εορτών στο Δημόσιο θα το πάρουν όλες οι ομάδες, όπως οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και νοσηλευτές, οι πυροσβέστες και όλοι οι ένστολοι κλπ. έπειτα από 15 χρόνια» ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Επιπλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στις αποδοχές τους βάση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 από 920 ευρώ σήμερα, μέσω διαδοχικών αυξήσεων τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Το ανωτέρω σηματοδοτεί ότι οι αποδοχές θα αυξηθούν κατά 80 ευρώ μικτά μηνιαίως ή 960 ευρώ ετησίως έως τον Ιανουάριο του 2028.



Υπό την υπόθεση ότι οι αποδοχές θα αυξηθούν κατά 40 ευρώ μικτά τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, οι δημόσιοι υπάλληλοι σε συνδυασμό με το επίδομα Χριστουγέννων θα λάβουν τις ακόλουθες αυξήσεις:

• Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.447 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 562 ευρώ καθαρά, 327 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 235 ευρώ (26 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 964 ευρώ καθαρά, 327 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 637 ευρώ (52 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου.

• Δημόσιος υπάλληλος 29 ετών χωρίς παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 1.500 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.123 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 609 ευρώ καθαρά, 354 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 255 ευρώ (28 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 1.033 ευρώ καθαρά, 354 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 679 ευρώ (57 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου.

• Δημόσιος υπάλληλος 55 ετών χωρίς παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.956 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 495 ευρώ καθαρά, 288 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 207 ευρώ (23 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 841 ευρώ καθαρά, 288 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 553 ευρώ (46 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου.





• Δημόσιος υπάλληλος 24 ετών χωρίς παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 1.200 ευρώ που αντιστοιχεί σε 933 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 669 ευρώ καθαρά, 389 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 280 ευρώ (31 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 1.136 ευρώ καθαρά, 389 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 747 ευρώ (62 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου.

• Δημόσιος υπάλληλος 49 ετών με τρία παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 2.500 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.832 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 1.944 ευρώ καθαρά, 311 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 280 ευρώ (31 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου, πλέον 1.353 ευρώ από τον μείωση του φόρου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 2.411 ευρώ καθαρά, 311 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων, πλέον 747 ευρώ (62 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου, πλέον 1.353 ευρώ από τον μείωση του φόρου.

Συνταξιούχοι

Από τον Νοέμβριο 2026 αυξάνεται σε 400 ευρώ (από 300 ευρώ καθαρά) η ετήσια οικονομική ενίσχυση και διευρύνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Συνολικά δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατ. πολίτες (επιπλέον 270.000 συνταξιούχοι σε σχέση με την ανακοίνωση του Απριλίου) και το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 879 εκατ. ευρώ.

«Ενισχύουμε τους συνταξιούχους με το επίδομα των 400 ευρώ και διευρύνουμε την περίμετρο των δικαιούχων. Μαζί με τις αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι από 1/1/.2027 μας επιτρέπει να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια. Γιατί ξέρουμε τι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Επιπλέον οι συνταξιούχοι από 1/1/2027 θα λάβουν αύξηση των συντάξεων με βάση το μέσο όρο του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Συνεπώς αύξηση θα λάβει το σύνολο των συνταξιούχων. Με βάση τις εκτιμήσεις του Απριλίου 2026 που ενσωματώθηκαν στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το οριστικό ποσοστό αύξησης θα καθοριστεί με βάση τις μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τον Νοέμβριο 2026.

Σημειώνεται ότι οι συντάξεις έχουν αυξηθεί βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού κατά 7,75% το 2023, 3,0% το 2024, 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026. Σωρευτική αύξηση 2023-2026 16,4%, με συνολικό ετήσιο κόστος 2,5 δισ. ευρώ. Με την αύξηση του Ιανουαρίου του 2027 η σωρευτική αύξηση από το 2023 θα φτάσει το 19% με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περί τα 3,25 δισ. ευρώ. Οι συντάξεις θα συνεχίζουν να αυξάνονται κάθε έτος χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος να αυξάνεται κατά επιπλέον περίπου 2,7 δισ. ευρώ το 2030 σε σχέση με το 2026.

Επιπροσθέτως, όπως έχει ανακοινωθεί καταργείται η μείωση κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου μετά την πάροδο της τριετίας και συνεχίζει να καταβάλλεται η εθνική σύνταξη λόγω θανάτου σε περιπτώσεις δικαιούχων που λαμβάνουν και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα. Το δημοσιονομικό κόστος από τις αυξήσεις που θα λάβουν οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι του δημοσίου που είχε εφαρμοστεί η περικοπή εκτιμάται σε 48 εκατ. ευρώ ετησίως.

Για παράδειγμα:

• Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 208 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 608 ευρώ καθαρά ετησίως.

• Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1086 ευρώ θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 684 ευρώ καθαρά ετησίως.

• Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1476 ευρώ θα λάβει 374 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 774 ευρώ καθαρά ετησίως.

• Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1716 ευρώ θα λάβει 449 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 849 ευρώ καθαρά ετησίως.