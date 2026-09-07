Ο απόλυτος σύμμαχος στην αποτοξίνωση & την ορμονική ισορροπία

.

CALCIUM D GLUCARATE: Σε εξελιγμένο spray από τα Freeze Vitamins

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ & ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

• Υποστήριξη φυσικών μηχανισμών αποτοξίνωσης

• Συμβολή στην ορμονική ισορροπία

• Καθημερινή προστασία οργανισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η αποτοξίνωση αποτελεί συνεχή βιολογική διαδικασία που ρυθμίζει τη μεταβολική και ορμονική ισορροπία του οργανισμού, κυρίως μέσω των ηπατικών μηχανισμών φάσης Ι και ΙΙ.

Το FREEZE® CALCIUM D GLUCARATE είναι ένα εξειδικευμένο συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή στοματικού spray, σχεδιασμένο για την υποστήριξη των φυσικών αποτοξινωτικών διεργασιών και της ορμονικής ομοιόστασης.

Στον πυρήνα της σύνθεσης βρίσκεται το Calcium D-Glucarate, μια βιοενεργή ένωση που συμμετέχει στη ρύθμιση της γλυκουρονιδίωσης — βασικής βιοχημικής οδού της φάσης ΙΙ αποτοξίνωσης, μέσω της οποίας ο οργανισμός δεσμεύει και αποβάλλει ενδογενείς και εξωγενείς τοξικές ουσίες, καθώς και περίσσεια ορμονών.

Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής πορώδους δομής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.

Η συνολική φόρμουλα συμβάλλει:

• στην υποστήριξη της ηπατικής αποτοξίνωσης (φάση ΙΙ)

• στη ρύθμιση της ορμονικής ισορροπίας μέσω απομάκρυνσης περίσσειας οιστρογόνων

• στην αποβολή μεταβολικών και τοξικών υποπροϊόντων

• στη συνολική μεταβολική και κυτταρική υποστήριξη

Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη λειτουργική απόκριση του οργανισμού.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ

• Detox pathways: το Calcium D-Glucarate υποστηρίζει τη φάση II αποτοξίνωσης μέσω γλυκουρονιδίωσης

• Hormonal balance: συμβάλλει στη ρύθμιση των επιπέδων στεροειδών ορμονών

• Liver support: ενισχύει τη φυσιολογική ηπατική λειτουργία και την ενζυμική δραστηριότητα

• Cellular clearance: υποστηρίζει την απομάκρυνση λιποδιαλυτών τοξινών

• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Serving size: 7 sprays

Ingredients | Per dose

Calcium D-Glucarate | 190 mg

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

• Calcium D-Glucarate: υποστηρίζει τη διαδικασία γλυκουρονιδίωσης και την απομάκρυνση τοξινών και περίσσειας ορμονών

• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και τη μεταφορά των δραστικών συστατικών

• Postbiotics: υποστηρίζουν τη μικροβιακή ισορροπία και τη μεταβολική λειτουργία

• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

-Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.

-Ιδανικά πριν από γεύμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν τη χρήση, ειδικά σε περίπτωση ορμονικής αγωγής ή φαρμακευτικής θεραπείας.

Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).

Μακριά από παιδιά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η σύνθεση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν:

• Το Calcium D-Glucarate υποστηρίζει τη διαδικασία αποτοξίνωσης μέσω ενίσχυσης της γλυκουρονιδίωσης

• Συμβάλλει στη ρύθμιση της ορμονικής ισορροπίας μέσω αποβολής περίσσειας οιστρογόνων

• Υποστηρίζει την απομάκρυνση τοξικών ουσιών και μεταβολιτών

• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα και τη σταθερότητα των δραστικών συστατικών

Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Walaszek Z. Calcium D-glucarate and detoxification pathways. Cancer Lett, 1990.

Dwivedi C et al. Glucarate metabolism and detoxification. J Environ Pathol Toxicol Oncol.

Heber D. Nutritional modulation of detoxification enzymes.

EFSA Journal. General detoxification mechanisms.

Zoltaszek R. D-glucarate and cancer prevention.

Μάθε περισσότερα:

Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παράγονται από την www.amhes.com

