Ποιες περιοχές θα βρίσκονται σε Red Code και με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς την Τρίτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο, Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2026, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Για αύριο Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Κυθήρων)

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Σκύρου) της

Οι Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.