Η Πειραιώς στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας αγωνιστικής δράσης

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Στον κόσμο του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού, κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Φέτος, μία από αυτές φέρει ελληνική υπογραφή.

Η Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που σε συνεργασία με τη Visa στηρίζει τη Visa Cash App Racing Bulls, αποκτώντας προβολή στο μονοθέσιο, στις αγωνιστικές φόρμες και στα κράνη των οδηγών της ομάδας, στους αγώνες που πραγματοποιούνται στη Monza της Ιταλίας. Μια εξέλιξη που αναδεικνύει την ισχυρή παρουσία της Πειραιώς στο διεθνές αγωνιστικό περιβάλλον.

Η Monza γίνεται το σημείο εκκίνησης μιας συνεργασίας που συνδέει την ελληνική παρουσία με τη διεθνή σκηνή των επιδόσεων και της καινοτομίας.

Πέρα από τη δυναμική προβολή, η συνεργασία μεταφράζεται και σε προνόμια για τους πελάτες της. Τρεις τυχεροί κάτοχοι πιστωτικών καρτών Visa της Πειραιώς θα ταξιδέψουν τον Νοέμβριο στο Las Vegas για να παρακολουθήσουν τη Visa Cash App Racing Bulls σε δράση και να ζήσουν μια VIP εμπειρία ταχύτητας.