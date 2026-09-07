«Καμπανάκι» Μυτιληναίου: Έρχεται δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη, αν δεν αλλάξει κάτι

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην αγορά LNG τόνισε, πως «δίχως αμφιβολία, αν δεν συμβεί κάτι, είτε στον Περσικό Κόλπο είτε στην Ουκρανία, η Ευρώπη οδεύει προς μια δύσκολη περίοδο τους επόμενους μήνες».

Αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα αναμένεται να έρθει η Ευρώπη τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε συνέντευξή του στο Bloomberg, καθώς η γεωπολιτική κατάσταση στον πλανήτη και οι επιπτώσεις που έχει στις αγορές ενέργειας, εγείρουν φόβους για μία νέα ενεργειακή κρίση, με τον πρόεδρο και CEO της Metlen να την παρομοιάζει με εκείνη του 2023 και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην αγορά LNG τόνισε, πως «δίχως αμφιβολία, αν δεν αλλάξει κάτι, είτε στον Περσικό Κόλπο είτε στην Ουκρανία, η Ευρώπη οδεύει προς μια δύσκολη περίοδο τους επόμενους μήνες».

Eρωτηθείς για το γάλλιο, για την παραγωγή του οποίου η Metlen έχει προχωρήσει σε επένδυση στη Βοιωτία με στόχο την ανάπτυξη της πρώτης παραγωγικής μονάδας στην Ευρώπη, ο Ευ. Μυτιληναίος υπογράμμισε την εξαιρετικά περιορισμένη παγκόσμια αγορά και την κυριαρχία της Κίνας.

«Το γάλλιο είναι μια αγορά 1.000 τόνων παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 950 παράγονται στην Κίνα» τόνισε αναφερόμενος στην συνέχεια στις περιοριστικές αποφάσεις του Πεκίνου το 2023 και τα προβλήματα που δημιούργησαν στην Ευρώπη.

Για το γάλλιο ωστόσο, βασικό ζήτημα παραμένει η ανταγωνιστικότητα στην παραγωγή, αφού οι Κινέζοι ελέγχοντας την αγορά μπορούν να αυξήσουν την προσφορά ανά πάσα στιγμή και να περιθωριοποιήσουν τον ανταγωνισμό.

«Οι Κινέζοι μπορούν να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή και να πλημμυρίσουν την αγορά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις συμφωνίες που έχει πραγματοποιήσει ο όμιλος με μεγάλους αμερικανικούς ομίλους, ο επικεφαλής της εταιρείας ανέφερε ότι η Ευρώπη κινείται αρκετά αργά στο θέμα.

Όπως τόνισε, η ΕΕ προχώρησε στην έκδοση νόμου το 2024 για τις κρίσιμες πρώτες ύλες ο οποίος περιλάμβανε σε αυτές 43 μέταλλα, με το γάλλιο να αποτελεί ένα από αυτά. Αλλά πέρα από αυτό δεν υπήρξε κάποια άλλη ενέργεια. «Ξέρουμε πλέον ότι η Ευρώπη μας θεωρεί κρίσιμους… και αυτό είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε στρατηγικές πρώτες ύλες.