Ισπανία: Δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στη Θέουτα, ενισχύεται η ακροδεξιά

Το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου συνδυαστικά για το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το Vox έφθασαν το 50,2% οδηγώντας την πιθανή συνεργασία τους σε μια δεξιά συμμαχία να ξεπεράσει το όριο του 50% για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση στη διάρκεια της θητείας αυτής της Βουλής.

Σχεδόν 9 στους 10 Ισπανούς κατηγορούν το Μαρόκο για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα, στα τέλη Ιουλίου, ενώ η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η διαχείριση της κρίσης από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ είναι «κακή» ή «πολύ κακή», σύμφωνα με δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η ίδια δημοσκόπηση έδειξε πτώση στο ποσοστό αποδοχής του κόμματος του Σάντσεθ.

Η δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας El Pais και του ραδιοφωνικού σταθμού SER σε δείγμα 2.000 ερωτηθέντων, κατέγραψε επίσης αύξηση στην πρόθεση ψήφου για τους συντηρητικούς και για το αντιμεταναστευτικό κόμμα της ακροδεξιάς Vox συμβαδίζοντας έτσι με άλλες δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν μετά την πολύνεκρη συνοριακή εισροή στον ισπανικό θύλακα στη Βόρειο Αφρική.

Σύμφωνα με 89% των ερωτηθέντων το Μαρόκο φέρει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την κρίση και ακολουθούν τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων (75%), η διάδοση ψευδών ειδήσεων (74%), οι ίδιοι οι μετανάστες που αποφάσισαν να διασχίσουν τα σύνορα (73%) και η ισπανική κυβέρνηση (72%), διαπίστωσε η δημοσκόπηση της 40dB.

Μόνο 14,2% των ερωτηθέντων χαρακτήρισαν θετικά τη διαχείριση της κρίσης από τον Σάντσεθ με τα δύο τρίτα από αυτούς να απαντούν ότι η αντίδραση του πρωθυπουργού ήταν πολύ αργή.

Το ποσοστό της πρόθεσης ψήφου συνδυαστικά για το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και το Vox έφθασαν το 50,2% οδηγώντας την πιθανή συνεργασία τους σε μια δεξιά συμμαχία να ξεπεράσει το όριο του 50% για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση στη διάρκεια της θητείας αυτής της Βουλής.

Το κεντροαριστερό μπλοκ έπεσε στο 36,1%.

Το Λαϊκο Κόμμα εμφανίζεται να αυξάνει το ποσοστό του στο 32,4% από 32% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της 40dB τον Ιούλιο και το Vox σε 17,8% από 17,2%, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Σάντσεθ έπεσε στο 27,6% από 28%.

Περίπου 27% των ερωτηθέντων χαρακτήρισαν το Vox το πιο ικανό κόμμα να διαχειριστεί το θέμα της μετανάστευσης, μπροστά από τους Σοσιαλιστές (18,4%) και το Λαϊκό Κόμμα (13,9%).

Επτά στους δέκα τάχθηκαν υπέρ της επιβολής αυστηρότερων συνοριακών ελέγχων, αντί της προστασίας των ευάλωτων μεταναστών, και 82% υποστήριξαν την αύξηση των φρακτών και της επιτήρησης των ισπανικών συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ