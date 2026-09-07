Το Κρεμλίνο δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με Ουκρανία και ΗΠΑ

To Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ αλλά δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς να πει που και πότε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτές.

To Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ αλλά δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς να πει που και πότε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αυτές.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τα παραπάνω σχόλια ερωτηθείς σχετικά με μια επίσκεψη μέσα στο σαββατοκύριακο στη Μόσχα και στο Κίεβο από τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν νέα πνοή στις συνομιλίες που έχουν παγώσει και να βρουν έναν τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Όσο για την επανέναρξη της τριμερούς μορφής, ακούσατε χθες τη δήλωση από το Κίεβο. Ο κ. Κούσνερ έκανε τέτοιες δηλώσεις. Ούτε εμείς αποκλείουμε την επανέναρξη αυτής της τριμερούς μορφής, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τον τόπο και τις ακριβείς ημερομηνίες», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν θα επαναληφθούν οι τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πεσκόφ, ο οποίος αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομερώς το περιεχόμενο των τελευταίων ειρηνευτικών προτάσεων των ΗΠΑ ή ποια είναι τα πιο δύσκολα εκκρεμή ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν απέκλεισε μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητηθεί η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Αναμφίβολα, κάθε προσπάθεια... αντιπροσωπεύει ένα μικρό βήμα προς την ειρήνη και πραγματικά εκτιμούμε πολύ τις προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης των Αμερικανών διαπραγματευτών», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν έχει δηλώσει ότι εκτιμά πολύ τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και ότι είναι ευγνώμων προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη δέσμευσή του σε αυτή την πορεία προς την ειρήνη».

Η Μόσχα δεν είχε ακόμη λάβει καμία πληροφορία σχετικά με τις επαφές μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και των Ουκρανών αξιωματούχων στο Κίεβο χθες Κυριακή, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ