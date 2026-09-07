To Ιράν προειδοποιεί τη Νότια Κορέα να μην εμπλακεί στα Στενά του Ορμούζ

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα τη Νότια Κορέα κατά οιασδήποτε στρατιωτικής ανάπτυξης ή συμμετοχής σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ, λέγοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα είχε "σοβαρές συνέπειες".

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα τη Νότια Κορέα κατά οιασδήποτε στρατιωτικής ανάπτυξης ή συμμετοχής σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα είχε "σοβαρές συνέπειες".

Την Παρασκευή, η Σεουλ είχε πει ότι εξετάζει "συμβολή" της στην προστασία της ναυσιπλοΐας στο στρατηγικό στενό του Ορμούζ, η κυκλοφορία μέσω του οποίου έχει διαταραχθεί αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Η Νότια Κορέα διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι τυχόν συμμετοχή της θα εξαρτηθεί από το αν οι δικές της αμυντικές δυνατότητες θα διατηρηθούν.

Σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κάλεσε τη Σεούλ να μην υποκύψει «στις πιέσεις και στον εκφοβισμό των ΗΠΑ».

«Τυχόν στρατιωτική ανάπτυξη ή συμμετοχή άλλων χωρών σε επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο ή στο στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να θεωρηθεί παρά απευθείας υποστήριξη στην πλευρά που φέρει την ευθύνη για την επίθεση αυτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες», έγραψε στο X.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον εξακολουθούν να ανταλλάσσουν πυρά στο στενό και γύρω από το στενό του Ορμούζ παρά την κατάπαυση πυρός που εγκαθιδρύθηκε τον Απρίλιο και ανέστειλε την πρώτη φάση των σφοδρών βομβαρδισμών.

Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε νεκρό σημείο, με τις δύο πλευρές να διεκδικούν τον έλεγχο της θαλάσσιας διαδρομής, μέσω της οποίας διέρχονταν συνήθως σχεδόν το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και αερίου.

Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, η κυκλοφορία στο στενό έχει σχεδόν σταματήσει προκαλώντας διαταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου.

Το Ιράν απαιτεί πλέον από τα πλοία να εξασφαλίζουν άδεια προτού διέλθουν από το στενό, ένα μέτρο στο οποίο αντιτίθενται σφόδρα η Ουάσινγκτον και πολλές χώρες της περιοχής.

Η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στο καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοΐας που ίσχυε πριν από τον πόλεμο.

Οι χώρες του Κόλπου δεν μπορούν να υπολογίζουν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και πρέπει να ενισχύσουν την αυτονομία τους, εκτίμησε στο μεταξύ σήμερα το Κατάρ έπειτα από έξι μήνες πολέμου και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ουάσινγκτον στο να επιφέρει ένα αποφασιστικό χτύπημα στο Ιράν.

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στον Κόλπο ότι το να υπάρχουν διεθνείς δυνάμεις στην περιοχή, μια στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι πολύ σημαντικό, όμως δεν ειναι αρκετό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσάρι στο περιθώριο του Forum Hili, μιας περιφερειακής πλατφόρμας στρατηγικών διαλόγων.

«Στον τομέα της ασφάλειας, η αυτονομία είναι ο μοναδικός τρόπος να προχωρήσουμε. Ναι, χρειαζόμαστε τους εταίρους μας. Ναι, χρειαζόμαστε τους συμμάχους μας. Αλλά δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε αυτούς για την ασφάλειά μας», συνέχισε.

Το πλούσιο σε αέριο εμιράτο διαδραματίζει σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, ενώ έχει υποστεί και το ίδιο επιθέσεις από το Ιράν, που έχει θέσει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις των ΗΠΑ και ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο σε αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο έδαφός του.

Οι χώρες της περιοχής, που είναι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον, φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, με τη μεγαλύτερη από αυτές, την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, να βρίσκεται στο Κατάρ.

Έπειτα από έξι μήνες πολέμου, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο. Στο πεδίο, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν στα τέλη Αυγούστου, ενώ το Ιράν εξακολουθεί ουσιαστικά να αποκλείει το στενό του Ορμούζ και οι ΗΠΑ να επιβάλλουν με τη σειρά τους αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών

Τον Αύγουστο, ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, μετέβη στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των μεσολαβητικών προσπαθειών, έπειτα από συζητήσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, τις δύο χώρες που έχουν ακτές στο στενό του Ορμούζ, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ένας προσωρινός θαλάσσιος διάδρομος και να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ