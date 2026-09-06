Γερμανία: Προς ιστορική νίκη βαδίζει η AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ - Καταποντίζεται το CDU

Σύμφωνα με τα exit polls, η Εναλλακτική για τη Γερμανία απέχει τρεις έδρες απ' την αυτοδυναμία. Η συμπρόεδρος του AfD, Άλις Βάιντελ κάλεσε το CDU σε συνεργασία.

«Ποτέ μέχρι σήμερα το κόμμα δεν είχε καταγράψει τόσο υψηλό ποσοστό σε εκλογές κρατιδίου. Το ακριβές αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό – και η διαφορά είναι τόσο μικρή, ώστε η εικόνα μπορεί ακόμη να αλλάξει μέσα στην εκλογική βραδιά.», γράφει η Süddeutsche Zeitung, την διαφαινόμενη μεγάλη νίκη της AfD – σύμφωνα με τα exit polls- στις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο Σαξονίας-Άνχαλτ.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία φέρεται να καταλαμβάνει 39 από τις 83 έδρες της Βουλής, ενώ για την πλειοψηφία χρειάζονται 42.

Σύμφωνα με δηλώσεις της συμπροέδρου της AfD, Αλίς Βάιντελ, στο δίκτυο RTL/ntv, η ίδια έκανε άνοιγμα προς τους Χριστιανοδημοκράτες του CDU, αφού όμως έκανε λόγο για ιστορική ήττα τους. Και αυτό γιατί το κόμμα του Φρίντριχ Μερτς δείχνει να συγκεντρώνει πέριξ του 18%, την χειρότερη επίδοση του στη Σαξονία-Άνχαλτ και σχεδόν το μισό ποσοστό που συγκέντρωσε το CDU στις εκλογές του 2021.

Πάντως η Βάιντελ ζήτησε τη στήριξη των Χριστιανοδημοκρατών σε περίπτωση που η AfD δεν συγκεντρώσει τις 42 έδρες.

Η Süddeutsche Zeitung σε μια πρώτη ανάλυση του διαφαινόμενου εκλογικού αποτελέσματος αναφέρει τα επτά συμπεράσματα της κάλπης Σαξονία-Άνχαλτ.

Μια βαθιά τομή για τη Γερμανία

Σύμφωνα με τις μετεκλογικές έρευνες, η AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ χάνει την απόλυτη πλειοψηφία. Ποτέ ωστόσο στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ένα κόμμα που θέλει να εφαρμόσει ακροδεξιά πολιτική δεν είχε βρεθεί τόσο κοντά στην εξουσία. (…) Το εκλογικό αποτέλεσμα της AfD θεωρείται από ορισμένους ορόσημο στην πορεία κανονικοποίησης του κόμματος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλοί ψηφοφόροι της απέφευγαν να αποκαλύψουν την επιλογή τους. Αυτό δεν συνέβαινε πλέον στην προεκλογική εκστρατεία στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η AfD πετυχαίνει την ισχυρότερη νίκη της σε εκλογές κρατιδίου

Η επιτυχία της AfD συνδέεται με την δυσαρέσκεια του πληθυσμού απέναντι στα καθιερωμένα κόμματα, καθώς και με την ανασφάλεια και τον φόβο κοινωνικής υποβάθμισης. Σε σημαντικό βαθμό, όμως, η τόσο ισχυρή επίδοση του κόμματος, το οποίο η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηρίσει αποδεδειγμένα ακροδεξιό, πιθανότατα οφείλεται και στον επικεφαλής υποψήφιό του, Ούλριχ Ζίγκμουντ. (…) Όλες τις κατηγορίες εναντίον του, για παράδειγμα σχετικά με τις επαφές του με τον ακροδεξιό χώρο, ο Ζίγκμουντ απλώς τις αντιμετώπιζε με ένα χαμόγελο. Σε πολλούς ψηφοφόρους, αυτή η στάση προφανώς έπιασε.

Ο σχηματισμός κυβέρνησης προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολος

Εάν η AfD δεν εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και το BSW μείνει εκτός κοινοβουλίου, η πρωτοβουλία θα περάσει και πάλι στο CDU. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να εξεταστεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον σημερινό πρωθυπουργό Σβεν Σούλτσε. Όμως και εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Σε ολόκληρη την προεκλογική περίοδο, το CDU απέφυγε να πάρει σαφή θέση στο ζήτημα της συνεργασίας με την Αριστερά. Μια τέτοια συνεργασία, ωστόσο, θα ήταν απαραίτητη εάν ο Σούλτσε θέλει να παραμείνει πρωθυπουργός.

Θα μπορούσε να σχηματίσει συνασπισμό με το SPD και τους Πράσινους και να εξασφαλίσει την ανοχή της Αριστεράς. Η Αριστερά έχει ήδη δηλώσει ανοιχτή σε ένα τέτοιο μοντέλο. Το πρόβλημα είναι ότι η απόφαση περί ασυμβίβαστου του 2018 απαγορεύει ουσιαστικά στο CDU τη συνεργασία με την Αριστερά.

Παταγώδης αποτυχία η προεκλογική εκστρατεία του CDU

Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Σούλτσε ότι έμεινε αδρανής στην προεκλογική εκστρατεία. Ο πρωθυπουργός βρισκόταν διαρκώς σε περιοδείες στο κρατίδιο, τις περισσότερες φορές με ποδήλατο, έσφιξε αμέτρητα χέρια και δεν απέφυγε καμία συζήτηση με πολίτες. Δεν τον βοήθησε (…) Το αντίθετο: το CDU καταγράφει το χειρότερο αποτέλεσμά του στη Σαξονία-Άνχαλτ μετά τη Γερμανική Επανένωση.

Απροσδόκητη ανάκαμψη για τα μικρότερα κόμματα

Από τις κακές επίδοση του CDU δεν επωφελείται μόνο η AfD. Σε σύγκριση με τις δημοσκοπήσεις, το SPD και οι Πράσινοι ανακάμπτουν επίσης απροσδόκητα. Μαζί με την Αριστερά κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα, μεταξύ 8% και 10%, γεγονός που μετατρέπει τα μικρότερα κόμματα σε σημαντικό παράγοντα στις επικείμενες διερευνητικές συνομιλίες. Τη μεγαλύτερη έκπληξη θα μπορούσε ακόμη να πετύχει το BSW, το οποίο βρίσκεται κοντά στο όριο του 5%.

Ο καγκελάριος Μερτς έχει πρόβλημα

Το εκλογικό αποτέλεσμα αναμένεται να χρεωθεί στον καγκελάριο και πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς. Οι επιδόσεις του στις δημοσκοπήσεις χαρακτηρίστηκαν στο ARD «καταστροφικές», ενώ ο καγκελάριος θεωρείται ήδη αποδυναμωμένος στο εσωτερικό του CDU.

Η πολιτική κατεύθυνση του SPD στον αέρα

Στο SPD αυξάνεται η νευρικότητα για το κατά πόσο η πολιτική του κατεύθυνση παραμένει σωστή. Ορισμένοι ζητούν μια σαφή στροφή προς τα αριστερά: οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους, οι οποίες περιλαμβάνουν και περικοπές, ωθούν, θεωρούν, ψηφοφόρους προς την ακροδεξιά. Αυτή η πτέρυγα αναμένεται να ζητήσει την εγκατάλειψη των σχεδίων αυτών. Άλλοι Σοσιαλδημοκράτες, αντίθετα, κατηγορούν το κόμμα τους για παραλείψεις στη μεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι το SPD έχασε ψηφοφόρους επειδή δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση.

Με πληροφορίες από DW, Bild

Φωτογραφία @AP