Έρευνα ΚΕΦΙΜ: Κυβερνητικό έργο 181 νομοσχεδίων κόντρα στην κομματική πόλωση

Την ισχυρή μεταρρυθμιστική δυναμική της κυβέρνησης και τη σταθερή προώθηση του νομοθετικού έργου, αναδεικνύει η μελέτη του ΚΕΦΙΜ.

Την ισχυρή μεταρρυθμιστική δυναμική της κυβέρνησης και τη σταθερή προώθηση του νομοθετικού έργου, παρά το περιβάλλον συστηματικής άρνησης που επιλέγει η πλειονότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αναδεικνύει η νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) με τίτλο «Η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή τρία χρόνια μετά τις εκλογές, Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2026».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει καταφέρει να ψηφίσει απρόσκοπτα 181 νομοσχέδια, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του κράτους και τη σταθερότητα των δημόσιων πολιτικών, την ώρα που η μέση νομοθετική συναίνεση της αντιπολίτευσης υποχώρησε στο 11,2% (και στο 6,94% για το 2026), αποτυπώνοντας την επιλογή των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων να μετατρέψουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε πεδίο στείρας κομματικής σύγκρουσης.

Παρά τη γενικότερη αρνητική στάση της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση επιτυγχάνει σημαντικές διακομματικές συγκλίσεις σε κρίσιμους τομείς εθνικής σημασίας. Συγκεκριμένα:

Στα πεδία της Εθνικής Άμυνας και της Εξωτερικής Πολιτικής, η μέση συναίνεση αγγίζει το 27%.

Στα θέματα Δικαιοσύνης, Δικαιωμάτων και Παιδείας, η συναίνεση διαμορφώνεται στο 25%.

Στον αναλυτικό πίνακα της στάσης της αντιπολίτευσης για την τριετία 2023-2026, το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται ως η πιο ορθολογική δύναμη, έχοντας υπερψηφίσει το 27,6% των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Αντίθετα, χαμηλές πτήσεις επιδοκιμασίας καταγράφουν ο ΣΥΡΙΖΑ με 11%, οι Σπαρτιάτες με 8,3%, η Νίκη με 6,1%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,4%, η Νέα Αριστερά με 3,8%, ενώ το ΚΚΕ διατηρεί το απόλυτο «όχι» σε όλα τα νομοσχέδια (0%).

«Η χαμηλή νομοθετική συναίνεση που καταγράφεται στη Βουλή δεν αποτελεί απλώς ένδειξη έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Δείχνει ότι τα περιθώρια προγραμματικής σύγκλισης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχουν περιοριστεί σημαντικά. Η δημοκρατική αντιπαράθεση είναι απαραίτητη, όμως η ποιότητα της νομοθέτησης και η σταθερότητα των δημόσιων πολιτικών ενισχύονται όταν υπάρχει χώρος για τεκμηριωμένη συζήτηση και συμφωνία όπου αυτή είναι δυνατή», δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας.

Το Policy Brief «Η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή τρία χρόνια μετά τις εκλογές, Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2026» συνέγραψαν ο Επικεφαλής Ερευνών του ΚΕΦΙΜ Κωνσταντίνος Σαραβάκος και ο Βοηθός Ερευνητής του ΚΕΦΙΜ Χρήστος Λούκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ