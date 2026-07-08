Ειδήσεις | Ελλάδα

Έρευνα ΚΕΦΙΜ: Κυβερνητικό έργο 181 νομοσχεδίων κόντρα στην κομματική πόλωση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έρευνα ΚΕΦΙΜ: Κυβερνητικό έργο 181 νομοσχεδίων κόντρα στην κομματική πόλωση
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Την ισχυρή μεταρρυθμιστική δυναμική της κυβέρνησης και τη σταθερή προώθηση του νομοθετικού έργου, αναδεικνύει η μελέτη του ΚΕΦΙΜ.

Την ισχυρή μεταρρυθμιστική δυναμική της κυβέρνησης και τη σταθερή προώθηση του νομοθετικού έργου, παρά το περιβάλλον συστηματικής άρνησης που επιλέγει η πλειονότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αναδεικνύει η νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) με τίτλο «Η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή τρία χρόνια μετά τις εκλογές, Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2026».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει καταφέρει να ψηφίσει απρόσκοπτα 181 νομοσχέδια, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του κράτους και τη σταθερότητα των δημόσιων πολιτικών, την ώρα που η μέση νομοθετική συναίνεση της αντιπολίτευσης υποχώρησε στο 11,2% (και στο 6,94% για το 2026), αποτυπώνοντας την επιλογή των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων να μετατρέψουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε πεδίο στείρας κομματικής σύγκρουσης.

Παρά τη γενικότερη αρνητική στάση της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση επιτυγχάνει σημαντικές διακομματικές συγκλίσεις σε κρίσιμους τομείς εθνικής σημασίας. Συγκεκριμένα:

  • Στα πεδία της Εθνικής Άμυνας και της Εξωτερικής Πολιτικής, η μέση συναίνεση αγγίζει το 27%.
  • Στα θέματα Δικαιοσύνης, Δικαιωμάτων και Παιδείας, η συναίνεση διαμορφώνεται στο 25%.

Στον αναλυτικό πίνακα της στάσης της αντιπολίτευσης για την τριετία 2023-2026, το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται ως η πιο ορθολογική δύναμη, έχοντας υπερψηφίσει το 27,6% των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Αντίθετα, χαμηλές πτήσεις επιδοκιμασίας καταγράφουν ο ΣΥΡΙΖΑ με 11%, οι Σπαρτιάτες με 8,3%, η Νίκη με 6,1%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,4%, η Νέα Αριστερά με 3,8%, ενώ το ΚΚΕ διατηρεί το απόλυτο «όχι» σε όλα τα νομοσχέδια (0%).

«Η χαμηλή νομοθετική συναίνεση που καταγράφεται στη Βουλή δεν αποτελεί απλώς ένδειξη έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Δείχνει ότι τα περιθώρια προγραμματικής σύγκλισης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχουν περιοριστεί σημαντικά. Η δημοκρατική αντιπαράθεση είναι απαραίτητη, όμως η ποιότητα της νομοθέτησης και η σταθερότητα των δημόσιων πολιτικών ενισχύονται όταν υπάρχει χώρος για τεκμηριωμένη συζήτηση και συμφωνία όπου αυτή είναι δυνατή», δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας.

Το Policy Brief «Η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή τρία χρόνια μετά τις εκλογές, Ιούλιος 2023 - Ιούνιος 2026» συνέγραψαν ο Επικεφαλής Ερευνών του ΚΕΦΙΜ Κωνσταντίνος Σαραβάκος και ο Βοηθός Ερευνητής του ΚΕΦΙΜ Χρήστος Λούκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Εγκατέλειψαν την Ελλάδα οι μισοί αλλοδαποί το τελευταίο έτος - Μειώθηκε ο πληθυσμός τους κατά 133.000 άτομα

Mykonos Chocolate: Η ιδέα έξι Μυκονιατών έγινε sold out μέσα σε λίγες ημέρες

«Πάγος» στον νέο διαγωνισμό για τις 1.000 κάμερες στους δρόμους κατά των παραβάσεων

tags:
ΚΕΦίΜ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider