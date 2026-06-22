Στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο ο Κινέζος υπ. Εμπορίου εν μέσω εντάσεων μεταξύ ΕΕ - Πεκίνου

Η επίσκεψη αυτή στις Βρυξέλλες συζητείτο εδώ και εβδομάδες, καθώς έχουν πολλαπλαστεί τα θέματα που αποτελούν πηγή έντασης μεταξύ της Ένωσης και του Πεκίνου τους τελευταίους μήνες.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς θα υποδεχθεί στα τέλη Ιουνίου στις Βρυξέλλες τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς η ΕΕ ανησυχεί για την αύξηση του εμπορικού της ελλείμματος με την Κίνα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Επίτροπος θα δεχθεί τον υπουργό Γουάνγκ στις Βρυξέλλες για συναντήσεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου», δήλωσε ο Όλαφ Γκιλ, εκπρόσωπος της ΕΕ για το Εμπόριο.

Η επίσκεψη αυτή στις Βρυξέλλες συζητείτο εδώ και εβδομάδες, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί τα θέματα που αποτελούν πηγή έντασης μεταξύ της Ένωσης και του Πεκίνου τους τελευταίους μήνες.

Επιδιώκοντας να συνεχίσουν έναν «εποικοδομητικό διάλογο», οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν από την Κομισιόν, κατά τη διάρκεια της συνόδου την περασμένη εβδομάδα, να ενισχύσει το ευρωπαϊκό οπλοστάσιο στο θέμα της εμπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη, όλοι οι ηγέτες των 27 ενέκριναν μια πιο σκληρή άμυνα κατά τη σύνοδο, εκτός από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, υπέρμαχο μιας «πραγματιστικής» προσέγγισης.

Στην κορυφή των ανησυχιών, το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Κίνας ξεπερνά στο εξής το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως για τις ανταλλαγές αγαθών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ένα βαθύ χάσμα που οι Βρυξέλλες αποδίδουν εν μέρει στις τεράστιες πλεονάζουσες παραγωγικές ικανότητες των κινεζικών εταιριών, οι οποίες χρηματοδοτούνται με σημαντικές επιδοτήσεις. Οι Ευρωπαίοι καταγγέλλουν όλο και πιο έντονα αυτό τον αθέμιτο ανταγωνισμό που απειλεί να εξαλείψει ολόκληρα τμήματα της βιομηχανίας τους (αυτοκινητοβιομηχανία, χημικά, χάλυβας...).

Το Πεκίνο αρνείται ότι επιδίδεται σε τέτοιες πρακτικές, ωστόσο σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), από το 2004 έως το 2025, οι κινεζικές εταιρίες έλαβαν κατά μέσο όρο τριπλάσια έως οκταπλάσια κρατική υποστήριξη σε σχέση με τις ομόλογές τους που έχουν την έδρα τους στα κράτη μέλη του.

Η ΕΕ ανησυχεί επίσης για την ακραία εξάρτησή της από την Κίνα για τις προμήθειές της σε σπάνιες γαίες και άλλες κρίσιμες πρώτες ύλες και σε ημιαγωγούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ