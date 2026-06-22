Δέκα χρόνια Brexit: Η πλειοψηφία των Βρετανών θεωρεί ότι έκανε κακό στη χώρα

Τα δύο τρίτα των πολιτών θεωρούν ότι η έξοδος από την ΕΕ επιδείνωσε την οικονομία και αύξησε το κόστος ζωής, ενώ θα υποστήριζαν την επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ώρα που το πολιτικό σκηνικό στην Βρετανία μοιάζει πιο εύθραυστο από ποτέ, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να αναμένεται να παραιτηθεί ακόμα και σήμερα, ορίζοντας χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Observer, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR), διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των Βρετανών εκτιμά ότι η συγκεκριμένη απόφαση είχε αρνητικές συνέπειες για τη χώρα.

Συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα των πολιτών θεωρούν ότι η έξοδος από την ΕΕ επιδείνωσε την οικονομία και αύξησε το κόστος ζωής, ενώ θα υποστήριζαν την επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, τρεις στους τέσσερις επιθυμούν πλέον στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη. Μάλιστα, ακόμη και οι ψηφοφόροι των ακροδεξιών και επικριτικών για την ΕΕ κομμάτων δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν στενότερες σχέσεις μεταξύ του μπλοκ και του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των υποστηρικτών της Πολωνικής Συνομοσπονδίας (71%), του γερμανικού AfD (58%) και του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού (58%).

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη τον Μάιο, διαπίστωσε ότι οι ψηφοφόροι από όλα τα κομματικά σύνολα, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτών του Reform UK, πίστευαν ότι το Brexit είχε αρνητικό αντίκτυπο στη χώρα και σε πολλά βασικά ζητήματα που βρίσκονταν στο επίκεντρο της συζήτησης πριν από μια δεκαετία.

Οι Βρετανοί δήλωσαν ότι η αποχώρηση είχε πλήξει τις κύριες προτεραιότητές τους: το κόστος ζωής (66%), την οικονομία (65%), τις ευκαιρίες για τους νέους (57%), την παράνομη μετανάστευση (56%) και το εμπόριο (56%). Ακόμα και οι περισσότεροι ψηφοφόροι που τάχθηκαν υπέρ της αποχώρησης (58%) δήλωσαν ότι το Brexit είχε επιδεινώσει την παράνομη μετανάστευση.

Όταν κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα κύρια οφέλη του Brexit, η πιο συνηθισμένη απάντηση, με μεγάλη διαφορά, ήταν «δεν γνωρίζω», ακολουθούμενη από «κανένα από τα παραπάνω» - υποδηλώνοντας ότι οι περισσότεροι Βρετανοί ψηφοφόροι αισθάνονται πλέον ότι το Brexit προκάλεσε πραγματική ζημιά χωρίς εμφανή θετικά αποτελέσματα, όπως επισημαίνει ο Guardian.

Αυτή η συντριπτικά αρνητική ετυμηγορία για την απόφαση αποχώρησης μεταφράζεται σε μια ισχυρή επιθυμία για μια στενότερη σχέση με την ΕΕ: το 75% των Βρετανών ερωτηθέντων ήταν υπέρ. Ερωτηθέντες για τους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς, το 66% είπε ότι θα έπρεπε να είναι πολύ ή ελαφρώς πιο στενοί.

Ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία (63%) των ερωτηθέντων – συμπεριλαμβανομένου του 57% όσων ψήφισαν υπέρ της εξόδου το 2016 – δήλωσαν ότι θα αποδέχονταν πλέον την ελεύθερη κυκλοφορία με αντάλλαγμα στενότερους εμπορικούς δεσμούς, με μόνο το 18% να την απορρίπτει.