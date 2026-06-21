Επίσημη διαμαρτυρία από Ιράν για τις απειλές Τραμπ - Πού επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες

Ο Τραμπ απείλησε να πλήξει το Ιράν εάν δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ να «προκαλεί προβλήματα» ενώ για ιστορική συνάντηση έκανε λόγο ο Τζέι Ντι Βανς.

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Αποχώρησε από τον χώρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, η ιρανική αντιπροσωπεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ «να μετρούν τα λόγια τους», χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ. «Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Νωρίτερα, ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να εμποδίσει τους συμμάχους της στον Λίβανο «να προκαλούν προβλήματα», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τα πλήγματα στο Ιράν. Εξάλλου, ένα μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας είπε σε κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα».

Οι σημερινές συνομιλίες επικεντρώθηκαν στον τερματισμό του πολέμου, την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών. Λίγο νωρίτερα, ένα μέλος της ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης είπε ότι οριστικοποιήθηκε ένα προσχέδιο απόφασης που αφορά την εξαίρεση του ιρανικού πετρελαίου από τις αμερικανικές κυρώσεις που πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν 80 λεπτά και επικεντρώθηκαν κυρίως στο τεχνικό μέρος της επικείμενης συμφωνίας. Παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο προέδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, καθώς και αντιπροσωπεία από το Κατάρ.

Νωρίτερα, η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα αρνήθηκε προγραμματισμένη ανταλλαγή χειραψιών και κοινή φωτογράφιση με την αμερικανική αντιπροσωπεία λίγο πριν από την έναρξη των συνομιλιών στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim που επικαλείται πηγή «κοντά στις διαπραγματεύσεις». Μετά την άρνηση, η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία των Ιρανών, οι οποίοι εισήλθαν στον χώρο μόνο αφού αποχώρησαν τα ΜΜΕ.

Η Τεχεράνη προσήλθε με την απειλή ότι δεν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ απείλησε να πλήξει την Ισλαμική Δημοκρατία βάζοντας στο στόχαστρο την φιλοϊρανική οργάνωση στα εδάφη του Λιβάνου ενώ για ιστορική συνάντηση έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

«Πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση. Αυτό που ο πρόεδρος ζήτησε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε μια νέα σελίδα για να μεταμορφώσουμε την σχέση μας με τον ιρανικό λαό και να τείνουμε το χέρι στους Ιρανούς για να τους πούμε ότι αν οι ηγέτες τους είναι έτοιμοι να απαρνηθούν το ρόλο τους ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής και να εγκαταλείψουν μονίμως κάθε φιλοδοξία για απόκτηση του πυρηνικού όπλου, τότε οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να μεταμορφώσουν ριζικά την σχέση τους με την χώρα», τόνισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προειδοποιεί την Τεχεράνη πως να εμποδίσει, τους «proxies» της στον Λίβανο από το να «προκαλούν αναταραχές» αλλιώς οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα απαντήσουν με ακόμη πιο σκληρά στρατιωτικά χτυπήματα. Με τον όρο «proxies», ο Τραμπ εννοεί τη Χεζχμπολάχ και τις υπόλοιπες φιλοϊρανικές οργανώσεις και πολιτοφυλακές που δρουν στο έδαφος του Λιβάνου.

Νετανιάχου: Τα ισραηλινά στρατεύματα θα μείνουν στο νότιο Λίβανο «όσο χρειαστεί»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει ποτέ» στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της κυβέρνησής του απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Νετανιάχου τόνισε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο «όσο χρειαστεί», υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του Ισραήλ εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ.

Λίβανος: Στους 4.106 οι νεκροί από τις συγκρούσεις - 251 παιδιά και 135 υγειονομικοί

Ο απολογισμός των θυμάτων στον Λίβανο συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς τουλάχιστον 4.106 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 12.153 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 383 γυναίκες, 251 παιδιά και 135 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.