CrediaBank: Ισχυρές επιδόσεις στο α' εξάμηνο με άλμα κερδών και ρεκόρ εκταμιεύσεων

Η καθαρή πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή και διαμορφώθηκε στα 841 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2026, αυξημένη κατά 55% σε ετήσια βάση.

Νέο ιστορικό υψηλό στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων, κατέγραψε η CrediaBank το α' εξάμηνο του 2026, τα οποία ανήλθαν σε 53,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη σχεδόν τετραπλασιάστηκαν (+368%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ.

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο 2026, λόγω της ισχυρής αύξησης των βασικών εσόδων. Στο Β΄ τρίμηνο 2026, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 18,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ισχυρή αύξηση κατά 40% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2026 και 76% σε ετήσια βάση.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή και διαμορφώθηκε στα 841 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2026, αυξημένη κατά 55% σε ετήσια βάση. Οι νέες εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό στα 2 δισ. ευρώ με άνοδο 26% σε ετήσια βάση.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων και εξαιρουμένων των ομολόγων των τιτλοποιήσεων ενισχύθηκαν κατά 39% σε ετήσια βάση (~4x υψηλότερος ρυθμός αύξησης από το τραπεζικό σύστημα) και κατά 8% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2026 και διαμορφώθηκαν στα 5,3 δισ. ευρώ. Το ενεργητικό του Ομίλου αυξήθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 9,6 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 98,2 εκατ. ευρώ, με +26% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 22,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 22,7 εκατ. ευρώ στο Α΄ εξάμηνο 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση, ενώ διαμορφώθηκαν στα 11,8 εκατ. ευρώ στο Β΄ τρίμηνο (+19% σε ετήσια βάση, +7% σε τριμηνιαία βάση). Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αποτέλεσαν το 17,4% των επαναλαμβανόμενων εσόδων στο Α΄ εξάμηνο 2026. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε 857 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2025, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια σημείωσαν αύξηση κατά 21%.

Τα Βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €120,9 εκατ. στο Α΄ εξάμηνο, με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου να αυξηθούν κατά 18% σε ετήσια βάση και να ανέλθουν σε 130,3 εκατ. ευρώ. Στο Β΄ τρίμηνο 2026, τα βασικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 63,2 εκατ. ευρώ (+23% σε ετήσια βάση, +9% σε τριμηνιαία βάση).

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα (Cost Income Ratio) συνέχισε να βελτιώνεται τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση από 66,6% το Α’ Εξάμηνο πέρυσι, σε 58,9% φέτος στο Α’ Εξάμηνο, και σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα 57,3% το Β’ Τρίμηνο, παρά τα αυξημένα εμπροσθοβαρή κόστη που αφορούν την ενοποίηση και διαχείριση της, υπό εποπτική έγκριση, εξαγοράς της Μάλτας και παρά τον πληθωρισμό.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σχεδόν σε 7,6 δισ. ευρώ, με αύξηση 16% σε ετήσια βάση - ρυθμός αύξησης σχεδόν διπλάσιος από τον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο (9%).

Ο δείκτης ΜΕΑ (Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων) διαμορφώθηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2,4%, παρά τη σημαντική αύξηση των χορηγήσεων στο Α’ Εξάμηνο.

O δείκτης CET1 στο Α’ Εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 15,5% σε επίπεδα παραπλήσια των συστημικών ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ σε pro-forma επίπεδο μετά την ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings διαμορφώνεται σε 16,7%.

Βρεττού: «Προχωράμε με συνέπεια, ευθύνη και αυτοπεποίθηση»

«Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της CrediaBank, που ενισχύει τη θέση της στην αγορά και μετατρέπει τις στρατηγικές της επιλογές σε απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα και αξία, ακόμη και σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας», ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού.

«Προχωράμε με συνέπεια, ευθύνη και αυτοπεποίθηση τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μας: Ενίσχυση μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και βελτίωση της κερδοφορίας μας, προετοιμασία της εισόδου μας στην αγορά της Μάλτας, επένδυση σε τεχνολογία και υποδομές προκειμένου να θεμελιώσουμε το μέλλον της Τράπεζας και στρατηγικές συνέργειες και εξαγορές που συμπληρώνουν το προϊοντικό μας αποτύπωμα και εδραιώνουν τη συνολική σχέση μας με τον πελάτη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη χρηματοδότηση της υγιούς οικονομίας, στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και στη δημιουργία διατηρήσιμης μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες μας και τους μετόχους μας, αλλά και όλους τους ανθρώπους μας που στηρίζουν αυτή την προσπάθειά μας καθημερινά», σημειώνει.

Σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις το α' εξάμηνο

Παράλληλα, με τα νέα ρεκόρ επιδόσεων, η CrediaBank προχώρησε σε σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις το Α’ Εξάμηνο του 2026: