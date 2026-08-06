Η Apollo Global εξαγοράζει την EasyJet έναντι 7,7 δισ. δολαρίων

Η Castlelake απέσυρε το ενδιαφέρον της για εξαγορά της βρετανικής low cost αεροπορικής εταιρείας.

Η Apollo Global κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της EasyJet έναντι 5,7 δισ. βρετανικών λιρών (7,7 δισ. δολαρίων), αφότου η Castlelake απέσυρε το ενδιαφέρον της για εξαγορά της βρετανικής low cost αεροπορικής εταιρείας.

Η εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων θα καταβάλλει 7,15 στερλίνες ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιστοιχεί σε premium 54% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 27 Φεβρουαρίου, δηλαδή την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του α' τριμήνου του 2027, η EasyJet αναμένεται να διαγραφεί από το Χρηματιστήριο.

Σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η Castlelake ανέφερε ότι, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση, δεν προτίθεται να καταθέσει πρόταση εξαγοράς για την εταιρεία.

«Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Apollo προς την επιχείρησή μας και τους ανθρώπους μας, και πιστεύουμε ότι η εμπειρία της στον αεροπορικό τομέα την καθιστά έναν ισχυρό συνεργάτη για την EasyJet», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Κέντον Τζάρβις.

Η μετοχή της EasyJet ενισχύεται κατά 3,5% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η Apollo υπέβαλε πρόταση τον περασμένο μήνα, μόλις λίγες ημέρες αφότου η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνήσει κατ’ αρχήν με την προσφορά της Castlelake, η οποία αποτιμούσε την EasyJet στα 7,3 δισ. δολάρια. Η προσφορά της Castlelake αποτελούσε βελτιωμένη εκδοχή μιας προγενέστερης πρότασης ύψους 6,64 δισ. δολαρίων, την οποία η EasyJet είχε απορρίψει τον περασμένο Ιούνιο.