ΗΠΑ: Επιτροπή της Γερουσίας προτείνει άσκηση διώξεων σε βάρος του Άντονι Φάουτσι

Επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας ψήφισε σήμερα κρίνοντας τον γιατρό Άντονι Φάουτσι ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου, καθώς ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος των ΗΠΑ για τις μολυσματικές ασθένειες αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19.

Επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας ψήφισε σήμερα κρίνοντας τον γιατρό Άντονι Φάουτσι ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου, καθώς ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος των ΗΠΑ για τις μολυσματικές ασθένειες αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19.

Η επιτροπή της Γερουσίας όπου έχουν την πλειοψηφία οι Ρεπουμπλικάνοι δήλωσε ότι ο γιατρός Άντονι Φάουτσι, ο οποίος είχε οργανώσει την αντίδραση-απάντηση του Λευκού Οίκου στην πανδημία της Covid-19, είναι ένοχος για παρεμπόδιση των αρμοδιοτήτων διεξαγωγής έρευνας του Κογκρέσου.

Με σύσταση των δικηγόρων του, ο Φάουτσι επικαλείτο συνεχώς την 5η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για να σιωπήσει απέναντι στις πιεστικές ερωτήσεις των ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι τον ρωτούσαν σε σχέση με αβάσιμους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους η προέλευση της πανδημίας αποκρύφτηκε.

Η ψηφοφορία της επιτροπής αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της Γερουσίας να ασκήσει δίωξη στον 85χρονο ανοσολόγο.

Πριν από την ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο Άντονι Φάουτσι είχε καταγγείλει τη "σαφή εμμονή" του συντηρητικού Ραντ Πολ, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής, να τον οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο Πολ Ραντ ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή του να στείλει την απόφαση της επιτροπής απευθείας στο υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να κινηθούν ποινικές διαδικασίες, ενώ τέτοιες αποφάσεις πρέπει γενικά να υιοθετούνται από το σύνολο της Γερουσίας σε ένα πρώτο στάδιο.

Τα μέλη της επιτροπής που ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα κατήγγειλαν την ψηφοφορία, με τον γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς να κατηγορεί τον συνάδελφό του Ραντ Πολ για «εσπευσμένη έρευνα».

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής κατηγορεί εδώ και χρόνια τον Φάουτσι ότι ψεύδεται για την πανδημία Covid-19 και πρόσφατα δημοσίευσε αποσπάσματα από το ιδιωτικό του ημερολόγιο.

Παρότι τα αποσπάσματα αυτά δεν παρέχουν αποδείξεις για την προέλευση της Covid-19, αποκαλύπτουν την ανησυχία του γιατρού για την πανδημία, αλλά και τον ενθουσιασμό του για τη φήμη του που ολοένα και αυξανόταν και την ενόχλησή του για τον Ρεπουμπλικάνο. Ο Φάουτσι συμβούλευε τότε τον Ντόναλντ Τραμπ --και διατήρησε το αξίωμα αυτό και επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν-- και συχνά ερχόταν σε αντίθεση με αυτόν.

Η Επιτροπή εσωτερικής ασφάλειας και κυβερνητικών υποθέσεων ενέκρινε μια παραπομπή που προώθησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρός της, ο Ραντ Πολ, από το Κεντάκι, ένας μακροχρόνιος αντίπαλος του Φάουτσι. Η ψηφοφορία διεξήχθη μετά την ακρόαση την περασμένη εβδομάδα όπου ο Φάουτσι, ο οποίος είναι 85 ετών και συνταξιοδοτήθηκε το 2022, επικαλέστηκε την 5η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος περισσότερες από 100 φορές.

Ο Φάουτσι, ο οποίος ηγήθηκε του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Μολυσματικών Νόσων για 38 χρόνια, έγινε το πρόσωπο της αμερικανικής απάντησης στην πανδημία αλλά και πρωταρχικός στόχος της οργής για τα μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση ενός ιού, ο οποίος σκότωσε περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο Αμερικανούς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί συντηρητικοί τον επέκριναν για τα lockdown, τις οδηγίες για τη χρήση μάσκας και την τήρηση απόστασης κατά τις κοινωνικές επαφές, όπως και για την προώθηση των εμβολίων -ένα θέμα το οποίο πολιτικοποιήθηκε ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι τα εμβόλια αποδείχθηκαν ασφαλή και αποτελεσματικά. Ο Φάουτσι και αξιωματούχο δημόσιας υγείας παγκοσμίως υποστήριξαν τα μέτρα με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που διέθεταν εκείνη την εποχή.

Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν του έδωσε προληπτικά χάρη τον Ιανουάριο του 2025, για να τον προστατεύσει από "αδικαιολόγητες και πολιτικά υποκινούμενες διώξεις" που σχετίζονται με την COVID ή για τον ρόλο του στην αντιμετώπιση της κρίσης. Η χάρη που του είχε δοθεί δεν καλύπτει μεταγενέστερη συμπεριφορά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ