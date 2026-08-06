Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις και νέα υποχώρηση για τον Γενικό Δείκτη

Δεύτερη διαδοχική ημέρα ήπιων απωλειών για τον Γενικό Δείκτη, εν μέσω μικτών τάσεων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και αντίρροπων δυνάμεων στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών. Cenergy και Metlen στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Δεύτερη διαδοχική ημέρα ήπιων απωλειών για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω μικτών τάσεων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και αντίρροπων δυνάμεων στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών.

Εκτός συνόρων, όλοι περιμένουν ακόμα την επίσημη ανακοίνωση μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το Ορμούζ. Όσο αυτή εκκρεμεί, η νευρικότητα συντηρείται, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι συνομιλίες «προχωρούν πολύ καλά». Ταυτόχρονα, και ενώ η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για μια προτεινόμενη ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ, ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι η συμφωνία «δεν συνεπάγεται την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ». Αντίθετα, προβλέπει έναν προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο, με διάρκεια δύο έως τεσσάρων μηνών.

Η πιο συγκρατημένη αυτή ρητορική υποδηλώνει ότι, αν και το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου έχει μειωθεί, η πλήρης αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Η αβεβαιότητα οδήγησε σήμερα υψηλότερα τις τιμές του Brent, που έφτασαν να ενισχύονται έως και άνω του 2% και πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα ο DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε με οριακές εναλλαγές προσήμου, ο βρετανικός FTSE100 γύρισε σε οριακά αρνητικό έδαφος, ενώ ο CAC στο Παρίσι σημείωνε άνοδο περί του 0,80%.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον παρέμεινε εστιασμένο στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. Πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης η διοίκηση της Metlen ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 313 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και επιβεβαίωσε το guidance, με τη μετοχή στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών να «εκτοξεύεται» στα 52 ευρώ με άλμα 10,22%, κίνηση που πιθανότατα συνδέεται με short squeeze.

Ο Γενικός Δείκτης αν και κινήθηκε σε θετικό έδαφος στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, από τις 15:15 και μετά «γύρισε» στο κόκκινο, για να κλείσει τελικά κοντά στα χαμηλά ημέρας στις 2.608,44 μονάδες με απώλειες 0,59%.

Με μικτή εικόνα στη σύνθεσή του, ο δείκτης των τραπεζών έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος (-0,01%) στις 3.034,32 μονάδες. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Optima ενισχυμένη 2,05% στα 10,97 ευρώ. Ακολούθησε η ΕΤΕ με άνοδο 1,05% στα 16,34 ευρώ και η Alpha Bank (+0,36%) με κλείσιμο στα 4,50 ευρώ. Στον αντίποδα, η Eurobank υποχώρησε 1,03%, η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε στο -0,80%, ενώ με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν και οι CrediaBank (-0,51%) και Τράπεζα Κύπρου (-0,28%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,1 με 55 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 61 σε αρνητικό και 35 αμετάβλητους. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 318,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 60% διακινήθηκε μέσω Alpha Bank (46,60 εκατ. ευρώ), Eurobank (43,65 εκατ. ευρώ), Metlen (40,96 εκατ. ευρώ), ΕΤΕ (31,89 εκατ. ευρώ) και Τρ. Πειραιώς (26,56 εκατ. ευρώ).

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Cenergy, η οποία ενισχύθηκε 3,21% στα 23,18 ευρώ και ακολούθησε η Metlen με άνοδο 2,88% στα 48,54 ευρώ. Σε θετικό έδαφος, πέραν των τραπεζών, και οι μετοχές των Jumbo (+1,18%), Motor Oil (+0,67%), Helleniq Energy (+0,38%) και Τιτάν (+0,19%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Viohalco και ΔΕΗ με απώλειες 4,37% και 4,07% αντίστοιχα. Ακολούθησαν οι μετοχές των ElvalHalcor (-3,12%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,79%), ΟΤΕ (-2,27%), Coca-Cola HBC (-1,88%), Aegean (-1,44%), Allwyn (-1,15%), Aktor (-1,09%) και ΕΥΔΑΠ (-1,07%) και, με απώλειες μικρότερες του 1% οι Lamda Development (-0,79%) και ΔΑΑ (-0,47%).