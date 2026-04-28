Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν - «Οικονομικό πυρηνικό όπλο το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ»

Δυσαρεστημένος με την πρόταση της Τεχεράνης που υποβλήθηκε μέσω Πακιστάν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος εμφανίστηκε, ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για την ειλικρίνεια και την καλή πίστη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που προτείνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και συμφωνία για το τέλος της κρίσης, με τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας να αφήνονται στην άκρη, χωρίς η ολοκλήρωσή τους να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να κλειστεί συμφωνία.

Αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε, μιλώντας στο Reuters, ότι ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του αρχηγού του αμερικανικού κράτους. Εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Ολίβια Γουέιλς, ερωτηθείσα σχετικά, περιορίστηκε να πει πως «δεν θα διαπραγματευτούμε μέσω του Τύπου» και ότι η άλλη πλευρά γνωρίζει «τις κόκκινες γραμμές μας». Η κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών, συνεχίζεται όμως οι συνομιλίες μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Με τη σειρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, ως «οικονομικό πυρηνικό όπλο», λέγοντας πως το Ιράν έχει σκοπό να επιβάλει τη δική του «κυριαρχία» στην περιοχή.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός της θαλάσσιας οδού δείχνει γιατί στο Ιράν δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. «Τα Στενά του Ορμούζ είναι βασικά το ισοδύναμο οικονομικού πυρηνικού όπλου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του κόσμου, και καυχιούνται γι’ αυτό», ανέφερε εκτιμώντας πως αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, θα «κρατούσε όλη την περιφέρεια όμηρο».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως είναι επιδίωξή της η απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Ρούμπιο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση για το πώς θα αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ αν η Τεχεράνη συνεχίσει να αρνείται να διαπραγματευτεί για όσα απαιτεί η Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του πριν από δυο μήνες, το Ιράν έχει de facto κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του LNG που εξάγουν βασίλεια του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο, πυροδοτώντας ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας. Οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν, για να εκμηδενίσουν τα έσοδα από τις ιρανικές εξαγωγές αργού.