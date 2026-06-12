Τραμπ: «Πολύ άτιμοι άνθρωποι οι Ιρανοί, λένε fake news - Να συνέλθουν γρήγορα»

Tην οργή Τραμπ προκάλεσε η ιρανική διαρροή πλαισίου για συμφωνία με τις ΗΠΑ. «Όσα κυκλοφορούν δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουμε κλειδώσει».

Tην οργή του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε η διαρροή από το Ιράν ενός πλαισίου σχετικά με μια συμφωνία με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν «κλειδώσει». Νωρίτερα σήμερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα αυτό που παρουσίασε ως σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο να τεθεί ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Μαζί τους, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η καλή τη πίστει συναλλαγή. Απίστευτο! Επίσης, η επίθεση με drone χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έφευγαν από τα Στενά του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτη. Καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα» υπογράμμισε ο Τραμπ.

Επίσης, μια δυτική πηγή είπε στο Reuters πως ένα μνημόνιο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο μπορεί να υπογραφεί ακόμα και την Κυριακή. Οι όροι της συμφωνίας, όπως περιγράφηκαν σήμερα από Ιρανούς αξιωματούχους, φαίνεται να προσφέρουν στην Τεχεράνη πολλά από αυτά που έχει ζητήσει μέχρι στιγμής, με τον Τραμπ να φαίνεται να κερδίζει ελάχιστα από αυτά που έχει επιδιώξει, εκτός από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε επίσης σήμερα στο Reuters ότι το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει άρση κυρώσεων κατά του ιρανικού πετρελαίου, ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων και παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ζητήματα γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα τεθούν στην άκρη για μεταγενέστερες συνομιλίες, σύμφωνα με την πηγή.

Η Ουάσινγκτον θέλει μια συμφωνία που να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει τέτοιο. Η άρση των κυρώσεων, η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είναι βασικές ιρανικές απαιτήσεις. Η πηγή δεν έκανε καμία αναφορά τι θα μπορούσε να προσφέρει το Ιράν σε αντάλλαγμα.

Οι βασικοί όροι του Ιράν

Στόχος, σύμφωνα με την πηγή, είναι η ολοκλήρωση του κειμένου έως το Σάββατο, ώστε να μπορέσει να υπογραφεί από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ. Σύμφωνα με το Reuters, το προσχέδιο προβλέπει:

Άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Μεταφορά της συζήτησης για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο γύρο διαπραγματεύσεων.

Η ίδια πηγή δεν διευκρίνισε ποιες δεσμεύσεις θα αναλάβει το Ιράν σε αντάλλαγμα, ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αμερικανική πλευρά. Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr News ανέφερε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές αμερικανικές παραχωρήσεις, όπως: