Θετικό κλίμα στη Wall Street - Όλα τα «μάτια» στην SpaceX

Δύο γεγονότα επηρεάζουν σήμερα την αγορά: αφενός η πολυναμενόμενη IPO της SpaceX του Έλον Μασκ και οι διαδικασίες για την επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν που φαίνεται πως προχωρούν καλά.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στη Wall Street στο ξεκίνημα των συναλλαγών της Παρασκευής με τους επενδυτές να παρακολουθούν αφενός την πολυναμενόμενη IPO της SpaceX του Έλον Μασκ και τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,25% στις 50.973 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,15% στις 7.405 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,1% στις 25.782 μονάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι όροι συμφωνίας που διέρρευσαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής. Νωρίτερα, δημοσιεύματα από ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ περιλαμβάνει τη δέσμευση από τις ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και την υπόσχεση του Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ενθουσιασμό έχει προκαλέσει στην αγορά η είσοδος της SpaceΧ στον Nasdaq η οποία θα διαπραγματεύεται από σήμερα υπό τον τίτλο "SPCX". Η τιμή ανά μετοχή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 175 δολάρια πάνω από τα 135 δολάρια που είχαν τεθεί αρχικά στην IPO, αποτιμώντας την εταιρεία στα 1,77 τρισ. δολάρια. Η SpaceX πούλησε 555,6 εκατ. μετοχές, αντλώντας 75 δισ. δολάρια, στην μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή όλων των εποχών. Οι εκτιμήσεις για την αξία του μεριδίου του Μασκ κυμαίνονται από 743 δισ. δολάρια έως 866,5 δισ. δολάρια.

Η είσοδος της SpaceX έχει τροφοδοτήσει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με αρκετούς αναλυτές να εκτιμούν ότι η μετοχή θα μπορούσε να καταγράψει άνοδο έως και 30% κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, κάποιοι αναλυτές ανησυχούν ότι το τεράστιο μέγεθος της IPO θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στην αγορά. Όπως αναφέρει το CNBC, ακόμη και αν η αγορά καταφέρει να αφομοιώσει τις νέες μετοχές της SpaceX, οι IPO είναι παραδοσιακά απρόβλεπτες. Ακόμη, θα μπορούσαν να προκληθούν προβλήματα εάν επενδυτές αποφασίσουν να ρευστοποιήσουν τις υπάρχουσες θέσεις τους για εξασφάλιση ρευστότητας.

Στον απόηχο της εισαγωγής, πιέσεις δέχονται οι μετοχές εταιρειών του διαστημικού κλάδου, με τη Rocket Lab να υποχωρεί κατά 9%, ενώ απώλειες καταγράφει και η EchoStar, η οποία διατηρεί συμμετοχή στη SpaceX.