Αποκαθίσταται η λειτουργία σε Facebook και Messenger - Προβλήματα στο Instagram

Υπήρχαν περισσότερες από 62.000 αναφορές για προβλήματα με το Facebook και πάνω από 8.000 reports για «κρασάρισμα» στο Instagram.

Τελευταία ενημέρωση 18:15

Επανέρχονται σταδιακά σε κανονική λειτουργία οι εφαρμογές Facebook και Messenger, που βίωσαν «μπλακάουτ» νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ τα προβλήματα επιμένουν. Instagram. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα με αδυναμία σύνδεσης στην Ελλάδα και άλλες χώρες ενώ προς στιγμήν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Meta.

«Γνωρίζουμε ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν αυτήν τη στιγμή προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες μας. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», τόνισε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Άντι Στόουν, σε μια ανάρτηση στο X. Υπήρχαν περισσότερες από 62.000 αναφορές για προβλήματα με το Facebook και πάνω από 8.000 reports για «κρασάρισμα» στο Instagram. Σύμφωνα με το downdetector, η εικόνα στα δημοφιλή social media της μητρικής του Μαρκ Ζούκερμπεργκ είναι η εξής:

Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα από τους λογαριασμούς τους και δεν ήταν δυνατό το εκ νέου login ενώ εμφανίστηκε ένα μήνυμα που έλεγε ότι «παρουσιάστηκε ένα unexpected σφάλμα». Σε άλλα μηνύματα των apps, οι users ενημερώθηκαν ότι «κάτι πήγε στραβά» και ότι η εταιρεία «έχει κινητοποιηθεί διορθώσουμε τα προβλήματα το συντομότερο δυνατό».