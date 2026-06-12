Κικίλιας: Ενισχύουμε το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με εξοπλισμό, για τη διενέργεια ψυχομετρικών εξετάσεων σε υποψήφια στελέχη

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε την Ένωση για την προσφορά της, υπογραμμίζοντας ότι η δωρεά θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη πραγματικών αναγκών του Σώματος.

Τη δωρεά εξοπλισμού για τη διενέργεια ψυχομετρικών εξετάσεων προς το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από τo σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ένωση Ελληνικών Ναυτιλιακών - Μεσιτικών Εταιρειών» αποδέχθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρουσία του αρχηγού του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε την Ένωση για την προσφορά της, υπογραμμίζοντας ότι η δωρεά θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη πραγματικών αναγκών του Σώματος, σε μια περίοδο κατά την οποία προχωρά συνολικά η επιχειρησιακή και τεχνολογική αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

«Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τον τελευταίο ένα χρόνο να κινηθούν όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν το υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά κυρίως το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή», σημείωσε ο υπουργός, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στο νέο Θάλαμο Επιχειρήσεων με τεχνητή νοημοσύνη, στο Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης(ΕΣΟΘΕ), στο Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Πληροφοριών Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), στα νέα σκάφη ανοικτής θαλάσσης, στα καταδιωκτικά σκάφη, καθώς και στα μη επανδρωμένα μέσα επιφανείας, τα υποβρύχια μη επανδρωμένα συστήματα και τα drones.

Ο κ. Κικίλιας έκανε ειδική αναφορά στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι «πέραν των στελεχών που εισέρχονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσληφθούν ακόμη 420 λιμενικοί με διαδικασίες ΑΣΕΠ αυξημένης μοριοδότησης».

Αναφερόμενος στη σημασία της προσφοράς από ιδιώτες, ενώσεις και επιχειρηματικούς φορείς, ο υπουργός τόνισε ότι «αυτό είναι μια πατριωτική προσφορά», σημειώνοντας ότι «μετά από δέκα χρόνια περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών και οικονομικής κρίσης, οι ανάγκες ήταν πάρα πολύ μεγάλες».

Όπως είπε, σε κρίσιμες περιόδους για τη χώρα, όπως ο πόλεμος, η πανδημία και μεγάλες φυσικές καταστροφές, «οι ιδιώτες, οι εταιρείες, οι Ενώσεις βγαίνουν μπροστά και στηρίζουν την κοινή προσπάθειά μας.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε σημαντική προσθήκη τη συγκεκριμένη δωρεά, τονίζοντας πως «είναι πραγματική ανάγκη να αξιοποιηθεί αυτή η δωρεά.

Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να βρίσκουν μιμητές γιατί το έργο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι πάρα πολύ σημαντικό».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος ΛΣ Χρήστος Κοντορουχάς, ευχαρίστησε την Ένωση εκ μέρους όλου του Σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η δωρεά «θα έχει ένα πολύ μεγάλο αντίκρισμα στο έργο όλου του Σώματος και όχι μόνο της Υγειονομικής Υπηρεσίας».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση του Λιμενικού Σώματος με την Ένωση Ελληνικών Ναυτιλιακών - Μεσιτικών Εταιρειών, σημειώνοντας ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ναυτιλιακού cluster. Όπως ανέφερε, «πορευόμαστε σε ένα νέο περιβάλλον, σε μια νέα μέρα για όλο το ναυτιλιακό cluster».

Η δωρεά, συνολικού κόστους 15.816,88 ευρώ, αφορά σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λογισμικό για την επιστημονική αναβάθμιση των Ψυχομετρικών Εξετάσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ για επιλογή προσωπικού στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Ειδικότερα, πρόκειται για:

α) είκοσι έξι (26) laptops HP 250 G10 15.6-inch i5-1334U/16GB/512GB SSD/IrisXe/W11P/1Y,

β) ένα (01) πολυμηχάνημα εκτυπωτής/σαρωτής - Μultifactional Printer HP LaserJet Pro 4102dw,

γ) ένα (01) λογισμικό προγράμματος Μicrosoft Office Professional Plus 2016 και

δ) ένα (01) λογισμικό προγράμματος REMARK OFFICE OMR.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ