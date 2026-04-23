Βουλή: Εγκρίθηκε στην Επιτροπή Θεσμών ο διορισμός 5 μελών στη ΡΑΑΕΥ

Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο διορισμός πέντε μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Ο διορισμός τους, ο οποίος προτάθηκε από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έλαβε θετική ψήφο μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση γνωμοδότησε αρνητικά.

Ειδικότερα, τη ΡΑΑΕΥ στελεχώνουν ως εξής:

  • Δημήτριος Φούρλαρης, στη θέση του αντιπροέδρου για τον κλάδο Ενέργειας,
  • Κομνηνός Κόμνιος, Δημήτριος Παπαντώνης και Ευαγγελία Γαζή, σε θέσεις μελών για τον κλάδο Ενέργειας και
  • Χρυσάνθη Κοκκόση, σε θέση μέλους για τον κλάδο Υδάτων.

