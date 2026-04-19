Θρίλερ με τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: «Όχι» από Τεχεράνη σε νέο γύρο στο Πακιστάν

Σε δηλώσεις του ο Τραμπ προειδοποίησε πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για το Ιράν και αν δεν υπάρξει συμφωνία «όλη η χώρα θα τιναχτεί στον αέρα».

Προς κατάρρευση οδεύει η διπλωματική προσπάθεια για εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν απέκλεισε τη συμμετοχή του σε έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, επικαλούμενο τις «υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», όπως μεταδίδει το IRNA.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του το μεσημέρι της Κυριακής, ανακοίνωσε ότι αμερικανική αποστολή μεταβαίνει στο Πακιστάν για δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, αλλά και εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης. Σε δηλώσεις του στο Fox News προειδοποίησε πως αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για το Ιράν και αν δεν υπάρξει συμφωνία «όλη η Ισλαμική Δημοκρατία θα τιναχτεί στον αέρα».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι εξελίξεις έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος για το Ιράν, κάνοντας λόγο για μεγάλες ημερήσιες απώλειες, ενώ σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά δεν πλήττεται στον ίδιο βαθμό. Συνεχίζοντας, επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον προτείνει μια «δίκαιη και λογική συμφωνία», προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε εκτεταμένα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ανάγκη τερματισμού της ιρανικής στρατιωτικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή του, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα έπρεπε να έχει δρομολογηθεί εδώ και δεκαετίες. Κατά τον ίδιο, η Τεχεράνη ο Ιράν διέπραξε μια «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ επεσήμανε: «Θα συμβεί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τον καλό ή τον δύσκολο τρόπο. Θα συμβεί. Μπορείτε να πείτε πως το δήλωσα». Νωρίτερα, η Τεχεράνη υπογράμμισε πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνιστά «όχι μονάχα μια παραβίαση της εκεχειρίας», αλλά επίσης «μια παράνομη και εγκληματική ενέργεια».

«Το να επιβάλει εσκεμμένα μια συλλογική τιμωρία στον ιρανικό λαό, ισοδυναμεί με ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ. Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, ήταν εμφανώς ενισχυμένα σήμερα, με το κλείσιμο δρόμων και την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία σε ολόκληρη την πόλη, όπως και στη γειτονική πόλη Ραβάλπιντι.

Ένοπλοι άνδρες και σημεία ελέγχου εθεάθησαν κοντά σε ξενοδοχεία στο Ισλαμαμπάντ, ιδίως στο Marriott και το Serena, όπου διεξήχθη ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων. Οι περισσότεροι δρόμοι που οδηγούν στο Serena Hotel ήταν σήμερα αποκλεισμένοι, με συρματοπλέγματα, οδοφράγματα, ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και εκτροπές της κυκλοφορίας. «Ζητάμε από τις πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ένας δημοτικός αξιωματούχος.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν φέρεται να δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει καμία δικαιολογία να στερήσει από την Τεχεράνη τα πυρηνικά της δικαιώματα. «Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει για ποιο έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;» φέρεται να είπε ο κ. Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, σχολίασε πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο και ενεργεί μόνο για αυτοάμυνα ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τονίζοντας τη δέσμευση της χώρας του για ειρήνη και περιφερειακή σταθερότητα. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι στοχεύουν πολιτικές υποδομές, χαρακτηρίζοντας τέτοιες ενέργειες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και απόδειξη διπλών μέτρων και σταθμών στα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Δεν έχουμε επιτεθεί σε καμία χώρα και στην τρέχουσα κατάσταση δεν σκοπεύουμε να επιτεθούμε σε κανένα μέρος και απλώς αμυνόμαστε νόμιμα», ανέφερε το ISNA, επικαλούμενο τον κ. Πεζεσκιάν. «Δεν πρέπει να υπονοείται ότι το Ιράν επιδιώκει πόλεμο. Αντιθέτως, είμαστε ειρηνικοί και αυτό που κάνουμε είναι νόμιμη αυτοάμυνα. «Όπως κάθε άνθρωπος αντιδρά στην επιθετικότητα, έτσι και ένα έθνος αμύνεται σε επίθεση» συμπλήρωσε.