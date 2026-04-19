Τραμπ: Σπουδαίος σύμμαχος το Ισραήλ, αγωνίζεται και θα νικήσει - Οι όροι Χεζμπολάχ για κατάπαυση πυρός

«Είτε αρέσει στον κόσμο το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ένας μεγάλος σύμμαχος των ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο άλλο μέτωπο στην κρίση στη Μέση Ανατολή που αφορά το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό. «Είναι Θαρραλέοι, Τολμηροί, Πιστοί και Έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έχουν δείξει το πραγματικό τους πρόσωπο σε μια στιγμή σύγκρουσης και άγχους, το Ισραήλ αγωνίζεται σκληρά και ξέρει πώς να νικήσει» πρόσθεσε.

Τα σχόλια έρχονται μια μέρα αφότου υπογράμμισε στο Ισραήλ ότι «απαγορεύεται» να βομβαρδίζει τον Λίβανο και ότι «φτάνει πια». Ωστόσο, μάρτυρες αναφέρουν ότι υπήρξαν περισσότερες επιθέσεις το Σάββατο. ενώ ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ παρουσίασε τα πέντε βήματα που θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσουν μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Οι όροι Χεζμπολάχ για deal με Ισραήλ

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ, ο Ναΐμ Κασέμ έθεσε πέντε όρους που επιθυμεί να συμπεριληφθούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ:

Μόνιμη παύση των επιθέσεων σε ολόκληρο τον Λίβανο - από αέρα, ξηρά και θάλασσα. Απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη μέχρι τα σύνορα. Απελευθέρωση των κρατουμένων. Επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους μέχρι τα σύνορα. Ανασυγκρότηση με αραβική και διεθνή υποστήριξη και εθνική ευθύνη.

Το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας που κοινοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ όπως ανέφερε, υπέγραψαν τόσο η ισραηλινή όσο και η λιβανική κυβέρνηση - «δεν έχει καμία πρακτική σημασία» και αποτελεί προσβολή για τον Λίβανο, δήλωσε ο Κασέμ. Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ, η οργάνωση με στήριξη από το Ιράν και έδρα στον Λίβανο, είναι «απολύτως ανοιχτή στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας» με τις λιβανικές αρχές και επικεντρώνεται στο «να γυρίσει σελίδα».

Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Κατάπαυση του πυρός σημαίνει πλήρη διακοπή όλων των εχθρικών ενεργειών. Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο με το δάχτυλο στη σκανδάλη και θα απαντούν αναλογικά σε οποιαδήποτε παραβίαση. «Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός μόνο από την πλευρά της αντίστασης, πρέπει να τηρείται και από τις δύο πλευρές».