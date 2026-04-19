Στο Πακιστάν διαπραγματευτές των ΗΠΑ - Νέες απειλές Τραμπ για καταστροφή του Ιράν

Η νέα ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου - Τι γνωστοποιεί για τις διαπραγματεύσεις και η επίθεση στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

Τελευταία ενημέρωση 19:06

Αιχμές άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ και τις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, ανακοινώνοντας νέο γύρο διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, με τη συμμετοχή της Τεχεράνης να παραμένει αμφίβολη. Σε ανάρτηση κατηγορεί το Ιράν ότι «άνοιξε πυρ χθες στα Στενά του Ορμούζ, μια ολοκληρωτική παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός». Όπως γράφει, αρκετά πυρά στόχευσαν πλοίο της Γαλλίας και φορτηγό πλοίο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες θα μεταβούν ο Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, και οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. «Οι εκπρόσωποί μου μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τις επικείμενες συνομιλίες.

Στο μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος υπογραμμίζει πως το Ιράν είχε ανακοινώσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, «κάτι παράδοξο, καθώς η αμερικανική αποκλειστική ζώνη τα έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το γνωρίζουν, και είναι αυτοί που χάνουν από το κλειστό πέρασμα, 500 εκατ. δολάρια την ημέρα!» επεσήμανε.

«Οι ΗΠΑ δεν χάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται, αυτή τη στιγμή, προς τις ΗΠΑ, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να φορτωθούν, χάρη στους Φρουρούς της Επανάστασης, που θέλουν πάντα να είναι "οι σκληροί". Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω να την αποδεχθούν, γιατί, αν δεν το κάνουν, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

«Τέλος ο Mr. Nice Guy. Θα πέσουν γρήγορα, θα πέσουν εύκολα και, αν δεν δεχτούν τη συμφωνία, θα είναι τιμή μου να κάνω ό,τι πρέπει να γίνει, κάτι που θα έπρεπε να είχαν κάνει άλλοι πρόεδροι στο Ιράν τα τελευταία 47 χρόνια. Ήρθε η ώρα να τερματιστεί η μηχανή θανάτου της Τεχεράνης!» επεσήμανε. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για ένα deal με διπλωματική λύση. «Θα συμβεί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τον καλό ή τον δύσκολο τρόπο. Θα συμβεί. Μπορείτε να πείτε πως το δήλωσα» επεσήμανε σε δηλώσεις του στο ΑΒC.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Το Ιράν επανέλαβε σήμερα πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνιστά «όχι μονάχα μια παραβίαση της εκεχειρίας», αλλά επίσης «μια παράνομη και εγκληματική ενέργεια». «Το να επιβάλει εσκεμμένα μια συλλογική τιμωρία στον ιρανικό λαό, ισοδυναμεί με ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Πακιστάν: Ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ

Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, ήταν εμφανώς ενισχυμένα σήμερα, ενόψει της επανάληψης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, οι πακιστανικές αρχές είχαν ανακοινώσει το κλείσιμο δρόμων και την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία σε ολόκληρη την πόλη, όπως και στη γειτονική πόλη Ραβάλπιντι.

Ένοπλοι άνδρες και σημεία ελέγχου εθεάθησαν κοντά σε ξενοδοχεία στο Ισλαμαμπάντ, ιδίως στο Marriott και το Serena, όπου διεξήχθη ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων. Οι περισσότεροι δρόμοι που οδηγούν στο Serena Hotel ήταν σήμερα αποκλεισμένοι, με συρματοπλέγματα, οδοφράγματα, ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και εκτροπές της κυκλοφορίας. «Ζητάμε από τις πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ένας δημοτικός αξιωματούχος.

Οι Ιρανοί παρεμπόδισαν δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν απώθησαν δύο δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ σήμερα, αφού εξέδωσαν προειδοποιήσεις, μετέδωσε το Tasnim, λέγοντας ότι αυτό οφείλεται στον συνεχιζόμενο θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ. Τα πλοία, που έπλεαν υπό τις σημαίες της Μποτσουάνας και της Αγκόλας, αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία μετά από αυτό που η έκθεση χαρακτήρισε ως «μη εξουσιοδοτημένη διέλευση» μέσω της στρατηγικής πλωτής οδού.

Πεζεσκιάν: Το Ιράν είναι φιλειρηνικό και δρα μόνο σε άμυνα

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει πόλεμο και ενεργεί μόνο για αυτοάμυνα ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τονίζοντας τη δέσμευση της χώρας του για ειρήνη και περιφερειακή σταθερότητα. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι στοχεύουν πολιτικές υποδομές, χαρακτηρίζοντας τέτοιες ενέργειες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και απόδειξη διπλών μέτρων και σταθμών στα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Δεν έχουμε επιτεθεί σε καμία χώρα και στην τρέχουσα κατάσταση δεν σκοπεύουμε να επιτεθούμε σε κανένα μέρος και απλώς αμυνόμαστε νόμιμα», ανέφερε το ISNA, επικαλούμενο τον κ. Πεζεσκιάν. «Δεν πρέπει να υπονοείται ότι το Ιράν επιδιώκει πόλεμο. Αντιθέτως, είμαστε ειρηνικοί και αυτό που κάνουμε είναι νόμιμη αυτοάμυνα. Οπως κάθε άνθρωπος αντιδρά στην επιθετικότητα, έτσι και ένα έθνος αμύνεται σε επίθεση».

Ιρανός πρόεδρος: Κανείς δε θα μας στερήσει τα πυρηνικά μας δικαιώματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία δικαιολογία να στερήσει από το Ιράν τα πυρηνικά του δικαιώματα, φέρεται να δήλωσε νωρίτερα ο Πεζεσκιάν. «Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει για ποιο έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;» φέρεται να είπε ο κ. Πεζεσκιάν.