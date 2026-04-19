Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το retweet Λαζαρίδη

«Φουντώνει» η πολιτική αντιπαράθεση μετά το repost του Μακάριου Λαζαρίδη. Ανακοινώσεις από τα κόμματα της ελάσσονος και μείζονος αντιπολίτευσης.

Λάδι στην φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της ελάσσονος και μείζονος αντιπολίτευσης για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη ρίχνει μια αναδημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζει ότι η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγόνια της.

«Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την αναδημοσίευση ανάρτησης την οποία έκανε και η οποία εμπεριέχει σεξιστική επίθεση και ηλικιακό ρατσισμό απέναντι στην κα Μπακογιάννη» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, αναρωτήθηκε: «Πού είναι όλοι αυτοί που πριν από 72 ώρες μας έλεγαν τοξικούς για τον κ. Λαζαρίδη. Εμείς ήμασταν τοξικοί ή ο κ. Μητσοτάκης που στο μήνυμα του δεν είπε μια λέξη για τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου»;

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζει ότι «ανακάλυψαν χρόνιες παθογένειες και υπόσχονται αλλαγές. Μια παθογένεια ολόκληρη είναι το σύστημα. Αυτό δεν μετατρέπεται μόνο ανατρέπεται» πρόσθεσε. Ο Νάσος Ηλιόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, ζητά «να μπει ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο που έχει φέρει το καθεστώς Μητσοτάκη, ένα καθεστώς λεηλασίας δημοσίων πόρων και αυταρχισμού».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζει ότι «η υπόθεση Λαζαρίδη δεν θα μπορέσει να κλείσει έτσι απλά, διότι το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ανέντιμα και είναι σάπιο μέχρι το κόκαλο». Τέλος, από το Γραφείο Τύπου της Νίκης εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται: «Όταν η κυβέρνηση ενοχλείται από τον έλεγχο, το πρόβλημα δεν είναι η κριτική αλλά η ίδια».