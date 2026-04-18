Παραιτήθηκε από ΥΦΥΠΑΑΤ ο Μακάριος Λαζαρίδης - «Εν ευθέτω χρόνω ο αντικαταστάτης του»

H απόφασή του ελήφθη για τη διασφάλιση της απερίσπαστης συνέχισης, τόσο του έργου της κυβέρνησης, όσο και του ΥΠΑΑΤ

Τελευταία ενημέρωση 15:23

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Μάκαριος Λαζαρίδης από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον απόηχο της πολιτικής αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών με αφορμή το πτυχίο του και τον διορισμό του, με κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν πως ο αντικαταστάτης του θα οριστεί εν ευθέτω χρόνω. Υπενθυμίζεται πως η Ντόρα Μπακογιάννη επεσήμανε πως ο κ. Λαζαρίδης έπρεπε να παραιτηθεί ώστε «να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα του» ενώ ανακοινώσεις έβγαλαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει. Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ» υπογράμμισε σε δήλωσή του.

«Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη. Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας» πρόσθεσε.

«Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα» εξήγησε.

«Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια. Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού» ανέφερε.

«Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή» κατέληξε. «Μετά και τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη πρέπει να θεωρείται αυτονόητη» επισημάνθηκε σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Ζαχαριάδη.

«Μια συμβολική νίκη και της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της αντιπολίτευσης. Το μεγάλο αίτημα - ζήτημα είναι να φύγει με κάλπη η διεφθαρμένη και σάπια κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ. Οι ευθύνες όλων μας για την ανασυγκρότηση του χώρου και την κυβερνώσα προοπτική του είναι ιστορικές» συμπλήρωσε. Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι «ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε ότι εξαπάτησε το Δημόσιο και παρανόμησε ενώ η ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας, είναι εμπαιγμός στους πολίτες».