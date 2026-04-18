Νέα «πυρά» από την αντιπολίτευση για την παραίτηση Λαζαρίδη

Νέες ανακοινώσεις μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη εξέδωσαν τα κόμματα της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης. «Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο Πρωθυπουργός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του. Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι», σχολιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής».

«Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε. Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα; Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;» διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη. Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση» καταλήγει η Κουμουνδούρου.

«Η καθυστερημένη -και μετά τη λαϊκή κατακραυγή- παραίτηση του πτυχιούχου στη συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη, δεν απαλλάσσει ούτε τον ίδιο, ούτε τον κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του να τον επιβραβεύσει για τις αντιλαϊκές υπηρεσίες του. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το «πτυχίο» στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής» υπογραμμίζει το ΚΚΕ.

«Εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινή γνώμη από τις προκλήσεις και τα ψέματα του Μ. Λαζαρίδη. Ο Κ. Μητσοτάκης όμως επέλεξε να απαξιώσει την κοινωνική κατακραυγή και να προσποιηθεί ότι ψιχαλίζει, δεν τους φτύνουν. Είναι σαφές ότι έπρεπε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να κατανοήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική θέση ο Μ. Λαζαρίδης. Μπορεί η κοινή λογική να καταρρέει εδώ και μια βδομάδα από τα ψέματα του Μ. Λαζαρίδη και την συγκάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου, όμως άπαξ και τους νουθέτησε η κ. Μπακογιάννη, τα πράγματα μπήκαν στη θέση του και όλα μέλι- γάλα. Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο» προσθέτει η Νέα Αριστερά.

«Τελικά η "διευκόλυνση" του κ. Λαζαρίδη που ζήτησε η κ. Μπακογιάννη αφορά μόνο την παραίτηση από την θέση του υπουργού!», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση διότι εφόσον αποδείχτηκαν τα "πεπραγμένα" Λαζαρίδη, ο οποίος έπρεπε να παραιτηθεί από το 2025 από τη θέση του βουλευτή, όταν η Ελληνική Λύση αποκάλυψε την υπόθεση, σήμερα πρέπει να παραιτηθεί και από βουλευτής, επιστρέφοντας πίσω το σύνολο των χρημάτων που έχει λάβει».