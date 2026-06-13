ΗΠΑ: Κατέρριψαν ιρανικά drones στο Ορμούζ παρά την αισιοδοξία για συμφωνία

Το Ιράν εξαπέλυσε αρκετά επιθετικά drones με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε το Centcom.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Το Ιράν εξαπέλυσε αρκετά επιθετικά drones με στόχο να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ», έγραψε στο Χ το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom). «Οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα τις τελευταίες ώρες» και η διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ «συνεχίζεται απρόσκοπτα», πρόσθεσε.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή και η Ουάσινγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα, ύστερα από εβδομάδες κοπιαστικών διαπραγματεύσεων και ελπίδων που διαψεύσθηκαν, να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι εκδοχές ενός πιθανού συμβιβασμού που παρουσιάστηκαν από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και της Ουάσινγκτον παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές.

«Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα τις επόμενες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ. Αλλά κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει «προσχήματα» για να «εκτροχιάσει» μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Ανάλογη αισιοδοξία εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο βασικός μεσολαβητής στη σύγκρουση. «Η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά όσο είναι σήμερα», δήλωσε ο Σεχμπάζ Σαρίφ.

Και στην Ουάσινγκτον, υψηλόβαθμος αξιωματούχος εκτίμησε σε «80 με 85%» την πιθανότητα μιας συμφωνίας-πλαισίου που θα ανοίξει μια περίοδο 60 ημερών με τεχνικού χαρακτήρα συζητήσεις, αλλά «όχι 100%». «(Οι δύο πλευρές) δεν έχουν διασχίσει ακόμα τη γραμμή τερματισμού», δήλωσε, θέλοντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

