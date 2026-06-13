Ειδήσεις | Ελλάδα

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Συνέχεια για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Συνέχεια για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

Συνεχίζουν σήμερα, Σάββατο, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οχήματα: Με τεχνητή νοημοσύνη ο έλεγχος των προστίμων - Ψηφιακός «βοηθός» στις ενστάσεις

Οι 5 λόγοι αποχώρησης από την εργασία - Πως αξιολογούν τους εργοδότες τους οι Έλληνες

ΗΡΑΚΛΗΣ: Έτοιμος ο Riviera Tower – Το IRC, η υπογειοποίηση Ποσειδώνος, το αποτύπωμα στο Ελληνικό

tags:
Πανελλαδικές - Πανελλήνιες εξετάσεις
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider