Τι περιλαμβάνει το σχέδιο μετασχηματισμού του ομίλου Fourlis – Το όραμα για το μέλλον

Δημιουργείται μια ενιαία πλατφόρμα λιανικής και προχωρά η κεντρικοποίηση των λειτουργιών του ομίλου. Όλο το σχέδιο.

Σε μια νέα φάση ανάπτυξης ετοιμάζεται να «περάσει» ο όμιλος Fourlis, υλοποιώντας «το μεγαλύτερο πρόγραμμα τεχνολογικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης της ιστορίας του».

Όπως άλλωστε δήλωσε από το βήμα της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής, η επόμενη μέρα απαιτεί τακτικές και στρατηγικές κινήσεις προκειμένου ο όμιλος να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά.

Μέσα στο 2026 ο όμιλος επιταχύνει σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών, με στόχο να μετριάσει τις πιέσεις, να ενισχύσει το λειτουργικό του μοντέλο, να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να επισπεύσει την επίτευξη επαναλαμβανόμενων ωφελειών από το 2027 και μετά. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της πλατφόρμας κοινών υπηρεσιών, την οργανωτική αναδιάρθρωση, τον εξορθολογισμό του δικτύου και την κεντρικοποίηση λειτουργιών σε επιλεγμένες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, καθώς και την ολοκλήρωση της συναλλαγής της Holland & Barrett.

Έρχεται μια future-ready πλατφόρμα λιανικής

Όπως έχει εδώ και καιρό αποκαλύψει η διοίκηση, ο όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας λιανικής, η οποία συνδέει τα διεθνή brands που εκπροσωπεί με το περιφερειακό του αποτύπωμα, μέσω κοινών υποδομών και δυνατοτήτων. Η πλατφόρμα αυτή συνδυάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες, τις ψηφιακές και πολυκαναλικές δυνατότητες, την ενιαία αρχιτεκτονική δεδομένων και την πολυετή τεχνογνωσία του ομίλου στη λιανική.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και επεκτάσιμου οργανισμού, ικανού να λειτουργεί πολλαπλά concepts και αγορές με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, να μειώνει επικαλύψεις και να απλοποιεί τη λήψη αποφάσεων, να επιταχύνει την ανάπτυξη υφιστάμενων και μελλοντικών retail concepts, να ενισχύει τη σχέση με τον πελάτη μέσα από κοινές ψηφιακές δυνατότητες και δεδομένα, καθώς και να δημιουργεί βελτίωση παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ισχυρότερες αποδόσεις.

Κεντρικοποίηση λειτουργιών

Μέσα στο 2026, ο όμιλος Fourlis θέτει τις βάσεις αυτής της πλατφόρμας, μέσω της κεντρικοποίησης επιλεγμένων λειτουργιών Finance, IT, Human Resources, Procurement και Legal, της εισαγωγής νέων agile τρόπων λειτουργίας και της υλοποίησης ενός ενιαίου συστηματος δεδομένων.

Οι βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κοινών συστημάτων χρηματοοικονομικής διαχείρισης και performance management, την προετοιμασία των νέων ERP και commerce platforms, την ενίσχυση των δυνατοτήτων customer relationship management και τη συνεχή επένδυση σε δικτυακές υποδομές και enterprise cybersecurity.

Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αποσκοπούν μόνο στη βελτίωση της βάσης κόστους του ομίλου, αλλά και στην ενίσχυση της ποιότητας, της ταχύτητας και της συνέπειας στην εκτέλεση, σε όλα τα concepts και τις αγορές.

Στα 10,7 εκατ. ευρώ το κόστος μετασχηματισμού

Όπως αποκάλυψαν χθες οι κ. κ. Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος, το σχέδιο μετασχηματισμού του ομίλου θα οδηγήσει σε έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις ύψους 10,7 εκατ. ευρώ για το 2026, ωστόσο από το 2027 και μετά, οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν επαναλαμβανόμενα ετήσια οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ.

Εξορθολογισμός δικτύου και εθελούσια έξοδος

Στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού του ο όμιλος προχωρά εφέτος στο κλείσιμο δέκα ζημιογόνων καταστημάτων σε όλα τα brands όπου δραστηριοποιείται και σε όλες τις χώρες όπου διαθέτει παρουσία, με έμφαση στη Ρουμανία.

Το κόστος εξορθολογισμού του δικτύου εκτιμάται σε 3,9 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει διαγραφές παγίων, αποζημιώσεις εργαζομένων, επιπτώσεις IFRS και ποινές από πρόωρη λήξη μισθωμάτων. Ωστόσο, υπολογίζεται ότι από το 2027, το μέτρο θα αποδίδει 3,5 εκατ. ευρώ ετήσια οφέλη.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος υλοποιεί πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για 250-300 εργαζομένους, με το κόστος του να υπολογίζεται σε 3,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου, Γιάννη Βασιλάκο, πρόκειται για ένα προαιρετικό πρόγραμμα με ευνοϊκούς όρους, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει διάθεση να γίνει ούτε μια απόλυση. Όπως τόνισε, οι επιλέξιμοι μπορεί να είναι 250 με 300 άτομα, αλλά ο ίδιος δεν θεωρεί ότι περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι θα κάνουν χρήση του προγράμματος.

Ολοκληρώνεται η συμφωνία για τα Holland & Barrett

Κρίσιμο κομμάτι του μετασχηματισμού του ομίλου αφορά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Golden Age Capital για τον κλάδο Wellness Market και τα καταστήματα Holland & Barrett.

Η συναλλαγή, κόστους 2,4 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στη φάση του due diligence και αναμένεται να κλείσει εντός του τρέχοντος μήνα. Από το 2027 θα αποδίδει 2,2 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενα οφέλη.

Η διοίκηση δήλωσε χθες ότι η σχέση με την Golden Age Capital επιτρέπει στον όμιλο να παραμείνει στον κλάδο της υγείας και ευεξίας.

Το 2026

Σύμφωνα με τους κ. κ. Φουρλή και Βασιλάκο, για το 2026 μέχρι τώρα η εμπορική πορεία του ομίλου παραμένει θετική. Έως τις 6 Ιουνίου 2026, οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά περίπου 8%, με like-for-like ανάπτυξη περίπου 4%.

Για το σύνολο του έτους αναμένονται πωλήσεις περίπου 645 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε αύξηση περίπου 8,6% σε ετήσια βάση, μικτό περιθώριο κέρδους περίπου 46,5% και EBIT ύψους 15–17 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις και το μικτό περιθώριο κέρδους εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις σε μισθώματα, ενέργεια, μεταφορές και μισθοδοσία, οι οποίες εκτιμώνται σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό, αναμένεται να αντισταθμιστούν πλήρως μέσω ενεργειών ελέγχου κόστους.

Παράλληλα, η αγορά της Ρουμανίας αναμένεται να επιβαρύνει τις αρχικές εκτιμήσεις του ομίλου κατά περίπου 4–5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2025, ο όμιλος Fourlis κατέγραψε διψήφια αύξηση πωλήσεων και βελτίωση της κερδοφορίας, υποστηριζόμενος από οργανική ανάπτυξη, αύξηση μεριδίων αγοράς, επέκταση του δικτύου και πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12% και διαμορφώθηκαν στα 593,7 εκατ. ευρώ, με like-for-like ανάπτυξη περίπου 6%, ενώ το EBIT αυξήθηκε κατά 15% στα 30,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 29,6 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από συνεισφορά 21,0 εκατ. ευρώ από συγγενείς εταιρείες. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος προχώρησε επίσης σε σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων της αποενοποίησης της Trade Estates, της εξαγοράς και ανάπτυξης της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου IKEA και Intersport, καθώς και της προόδου στην υλοποίηση του Διεθνούς Κέντρου Διανομής της Inter IKEA.

