Λάιεν για 10ήμερη εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου: Αποτελεί ανακούφιση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

«Χαιρετίζω την ανακοινωθείσα 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη μεσολάβηση του προέδρου Τραμπ. Αποτελεί ανακούφιση, καθώς αυτή η σύγκρουση έχει ήδη στοιχίσει πάρα πολλές ζωές», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να ζητά τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον λαό του Λιβάνου με ουσιαστική ανθρωπιστική βοήθεια», συμπληρώνει.