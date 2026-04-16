Επαφή Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε το βράδυ της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.