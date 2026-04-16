Bloomberg: Θα χρειαστούν περίπου 6 μήνες για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Ορισμένοι ηγέτες αραβικών χωρών του Κόλπου αλλά και της Ευρώπης εκτιμούν ότι θα χρειαστεί περίπου 6 μήνες για να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν. Επιπλέον, θεωρούν πως θα πρέπει η εκεχειρία να παραταθεί προκειμένου να καλύψει αυτό το διάστημα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Οι ηγέτες επιθυμούν το άμεσα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ώστε να αποκατασταθούν οι ροές ενέργειας και προειδοποιούν ότι ενδέχεται να προκύψει παγκόσμια επισιτιστική κρίση εάν αυτόδ εν συμβεί μέσα στον επόμενο μήνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Οι χώρες του Κόλπου πιστεύουν ότι το Ιράν επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι αυτό δεν έχει αλλάξει παρά τους αμερικανοισραηλινούς βομβαρδισμούς. Για αυτό το λόγο, θεωρούν πως μία ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να απαγορεύει στο Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου και την κατοχή βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες τάσσονται αντίθετες στην επιστροφή στις εχθροπραξίες και επιθυμούν οι ΗΠΑ να ακολουθήσουν την διπλωματική οδό με το Ιράν.

Την Τετάρτη το Bloomberg ανέφερε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εξετάζουν παράταση δύο εβδομάδων στην εκεχειρία, η οποία λήγει την Τρίτη το βράδυ (ώρα ΗΠΑ). Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν πόσω μάλλον ότι θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε μία επίσημη συμφωνία ειρήνης. Πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, που το Ιράν δηλώνει ότι επιθυμεί να ελέγχει επ’ αόριστον, τα αμφιλεγόμενα ζητήματα περιλαμβάνουν τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν, και την άρση των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στον Λίβανο για δέκα ημέρες. Όπως υπογράμμισε, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ στις 17:00 ώρα Ανατολικής Ακτής» των ΗΠΑ (σ.σ. μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας). Υπενθυμίζεται πως για επικείμενη κατάπαυση πυρός είχε κάνει λόγο νωρίτερα δημοσίευμα του Axios, μετά από αμερικανικές διπλωματικές διεργασίες.