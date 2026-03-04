Ιράν: Επιθέσεις κατά εξόριστων αντικαθεστωτικών οργανώσεων στο Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση κατά κουρδικών οργανώσεων εχθρικών προς την Ισλαμική Δημοκρατία στο ιρακινό Κουρδιστάν

«Βάσεις και αρχηγεία των οργανώσεων Κομάλα και αντιεπαναστατών επλήγησαν με επιτυχία από τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στις 11:00 (ώρα Ιράν)», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Πολλές αντιπολιτευόμενες προς το καθεστώς της Τεχεράνης εξόριστες οργανώσεις στο Ιράκ ανακοίνωσαν στα τέλη του Φεβρουαρίου την συγκρότηση πολιτικού συνασπισμού με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και, μακροπρόθεσμα, την αυτοδιάθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ