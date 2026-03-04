Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Ιράν: Επιθέσεις κατά εξόριστων αντικαθεστωτικών οργανώσεων στο Κουρδιστάν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Επιθέσεις κατά εξόριστων αντικαθεστωτικών οργανώσεων στο Κουρδιστάν
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση κατά κουρδικών οργανώσεων εχθρικών προς την Ισλαμική Δημοκρατία στο ιρακινό Κουρδιστάν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση κατά κουρδικών οργανώσεων εχθρικών προς την Ισλαμική Δημοκρατία στο ιρακινό Κουρδιστάν.

«Βάσεις και αρχηγεία των οργανώσεων Κομάλα και αντιεπαναστατών επλήγησαν με επιτυχία από τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στις 11:00 (ώρα Ιράν)», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Πολλές αντιπολιτευόμενες προς το καθεστώς της Τεχεράνης εξόριστες οργανώσεις στο Ιράκ ανακοίνωσαν στα τέλη του Φεβρουαρίου την συγκρότηση πολιτικού συνασπισμού με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και, μακροπρόθεσμα, την αυτοδιάθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο: Πόσο αντέχει η Ελλάδα αν κλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι Έλληνες φίλοι του Μακρόν - Με συγκίνηση ο Δένδιας στην Κύπρο - Και τι θα το κάνουν οι Ισπανοί το ελαιόλαδό τους;

Το μυθικό ποσό που πληρώνουν όσοι θέλουν να φύγουν με ιδιωτικά τζετ από Ντουμπάι

tags:
Ιράν
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider