Πετρέλαιο: «Δειλή» υποχώρηση μετά από αναφορές για πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τετάρτη, διαγράφοντας τα προηγούμενα κέρδη, μετά από αναφορά ότι Ιρανοί πράκτορες επιδίωξαν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν, σύμφωνα με αναφορά των New York Times.

Συγκεκριμένα, το Brent υποχωρεί 0,76% στα 80,78 το βαρέλι, αφού έφτασε νωρίτερα ενδοσυνεδριακά στο υψηλό των 84,48 δολαρίων. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate διολισθαίνει 0,9% στα 73,89 δολάρια, μία ημέρα αφού άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο. Και οι δύο δείκτες σημειώνουν εδώ και αρκετή ώρα σημαντική μεταβλητότητα.

Άρθρο των New York Times αναφέρει ότι πράκτορες του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν άφησαν να φανεί ότι είναι ανοιχτοί σε συνομιλίες με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, επικαλούμενο αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκεθ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πολεμήσει όσο χρειαστεί.

«Ενώ παραμένει η διαταραχή στις ροές μέσω του Στενών του Ορμούζ, οι συμμετέχοντες στην αγορά φαίνεται να αναμένουν αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και επανέναρξη των ροών πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο. «Ωστόσο, η αγορά θα πρέπει επίσης να επικεντρωθεί στον κίνδυνο περαιτέρω διακοπών παραγωγής εάν η διαταραχή παραμείνει», τόνισε.

Ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις έχουν χτυπήσει στόχους σε όλο το Ιράν, προκαλώντας ιρανικά αντίποινα εναντίον ενεργειακών υποδομών σε μια περιοχή που αντιπροσωπεύει λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Το Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών, έχει μειώσει την παραγωγή κατά σχεδόν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, περίπου το ήμισυ της παραγωγής του, λόγω των ορίων αποθήκευσης και της έλλειψης διαδρομής εξαγωγής, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters.

Όπως ανέφεραν, η χώρα μπορεί να χρειαστεί να διακόψει την παραγωγή σχεδόν 3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα εντός ημερών, εάν οι εξαγωγές δεν ξαναρχίσουν.