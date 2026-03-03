Διάγγελμα Μακρόν: Στέλνουμε αμυντικά συστήματα στην Κύπρο

Επεσήμανε επίσης ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, να πλεύσει προς τη Μεσόγειο.

Το Παρίσι θα στείλει στην Κύπρο εναέρια μέσα και μια φρεγάτα (την Languedoc) η οποία θα φτάσει απόψε στα ανοιχτά του νησιού, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεοπτικό του διάγγελμα που μεταδόθηκε ζωντανά στον γαλλικό λαό.

Πρόσθεσε ότι διασφαλίζει τον συντονισμό μαζί με τους συμμάχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, «καταρχάς με τους Έλληνες φίλους μας», προκειμένου αυτή η προσπάθεια στην ανατολική Μεσόγειο να έχει την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων χωρών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν φέρει την «πρωταρχική ευθύνη» για τον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή, σχολιάζοντας πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενήργησαν «εκτός διεθνούς δικαίου» εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον της χώρας αυτής, ενώ συμπλήρωσε πως η Ιστορία δεν θα θρηνήσει για κανέναν «δήμιο».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φέρει την πρωταρχική ευθύνη για αυτήν την κατάσταση», τόνισε, υπενθυμίζοντας το «επικίνδυνο πυρηνικό πρόγραμμα» της Τεχεράνης, την υποστήριξή της σε «τρομοκρατικές ομάδες» σε Λίβανο και Υεμένη καθώς και σε πολιτοφυλακές στο Ιράκ, όπως και την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται εκτός διεθνούς δικαίου, τις οποίες δεν μπορούμε να εγκρίνουμε», σημείωσε και συμπλήρωσε πως «η Ιστορία δεν θρηνεί ποτέ για τους δήμιους των λαών».

Τέλος, προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, κάτι που θα συνιστούσε «επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος». Επεσήμανε παράλληλα ότι η Χεζμπολάχ υπέπεσε σε «σοβαρό σφάλμα» με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε πρώτη εναντίον του Ισραήλ.

«Τις τελευταίες ώρες, ο πόλεμος έχει εξαπλωθεί στον Λίβανο, όπου η Χεζμπολάχ υπέπεσε σε σοβαρό σφάλμα, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και θέτοντας σε κίνδυνο τους Λιβανέζους», ανέφερε ο Μακρόν καταλήγοντας: «Το Ισραήλ φέρεται να εξετάζει μια χερσαία επιχείρηση: αυτό θα συνιστούσε επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος».