Μητσοτάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον

Για «πολεμικά γεγονότα μεγάλης έντασης και έκτασης με απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες» στη Μέση Ανατολή μίλησε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

To μήνυμα πως η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και «θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις της στις υπηρεσίες του οικουμενικού ελληνισμού» έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, όπου ενημερώνει την εθνική αντιπροσωπεία για τις εξελίξεις αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ με την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.

«Η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως στη Μέση Ανατολή διεξάγονται «πολεμικά γεγονότα μεγάλης έντασης και έκτασης με απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες» ενώ «ο χάρτης διαρκώς μεταβάλλεται και η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα. »Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση της έντασης και επιστροφή της διπλωματίας».

«Σε αυτό το σύνθετο τοπίο η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής: υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας. Με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση του λαού που καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Με απόλυτο έλεγχο του πυρηνικού και του βαλλιστικού του προγράμματος ώστε το Ιράν να πάψει να αποτελεί απειλή» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, διεμήνυσε πως η Ελλάδα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα, ενώ υπάρχει ειδικό σχέδιο -μόλις αυτό καταστεί εφικτό- να υπάρξει οργανωμένος επαναπατρισμός όσων Ελλήνων το επιθυμούν με ευθύνη της Πολιτείας. «Καλώ τους συμπολίτες μας που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις χώρες του Κόλπου να μείνουν ψύχραιμοι. Η προσοχή μας στρέφεται και στην Κύπρο που δυστυχώς βρίσκεται πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη» επεσήμανε.

«Στείλαμε τη φρεγάτα "Κίμων", τη φρεγάτα "Ψαρά" και τέσσερα F-16 Viper» ανέφερε για τη στήριξη στην Κύπρο, σχολιάζοντας πως η η ελληνική αποστολή «γίνεται με βάση τη διμερή και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, με μόνο στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες». «Η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών είναι αυξημένη» συνέχισε, γνωστοποιώντας πως: «σενάρια εξετάζει και το υπουργείο Μετανάστευσης. Δεν είναι ορατές ροές άμαχων πληθυσμών».

Εξετάζονται προληπτικά και ειδικά μέτρα για την οικονομία

«Προφανώς όλες αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν και τη διεθνή οικονομία, τα ευρωπαϊκά ομόλογα, τις τιμές ενέργειας, γι' αυτό και τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα εφόσον χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες. Όμως άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις -από την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης- και άλλο η αχαλίνωτη κερδοσκοπία, γι' αυτό κι αν απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων» πρόσθεσε ενώ έκλεισε την εισαγωγική παρέμβασή του με την παρατήρηση ότι όπως έχει πει «στα αχαρτογράφητα νερά αυτών των νέων διεθνών ανακατατάξεων, η εσωτερική σταθερότητα της χώρας γίνεται ακόμα περισσότερο προϋπόθεση ασφάλειας αλλά και προόδου. Καλώντας όλους μας σε αυτή την αίθουσα να αντιληφθούμε ότι είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν επιτέλους μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά και η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα τη θέση της σε μία ευρύτερη οπτική και η συναίνεση που ενώνει να επικρατήσει έναντι των συνθημάτων που διχάζουν».

«Και ας τα σκεφτούν όλα αυτά και οι επαγγελματίες ανησυχούντες πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το διεθνές δίκαιο και ας αντιληφθούν επιτέλους ότι η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια. Ναι, το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για να δικαιολογεί κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων, ούτε όμως να ακούγονται και θέσεις που ενισχύουν μια γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή -το γνωρίζουμε καλά από την ιστορία μας- δεν παράγει νικητές, παράγει μόνο αστάθεια, ανθρωπιστικές κρίσεις και αλυσιδωτές συνέπειες οι οποίες φθάνουν μέχρι την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο ασφαλώς δεν το θέλουμε», τόνισε.

Αναφέρθηκε στις επαφές που είχε, τονίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης στον δρόμο της διπλωματίας, ενώ θέλησε να επιστήσει την προσοχή και για την κατάσταση στο Νότιο Λίβανο. «Είναι λογικό το Ισραήλ να επιχειρήσει να αντιδράσει σε απρόκλητες επιθέσεις που δέχθηκε από τη Χεζμπολάχ, εξίσου όμως αδικαιολόγητη θα ήταν σήμερα μία εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση, η οποία ουσιαστικά θα οδηγούσε σε μία ανάφλεξη ενός ακόμα μετώπου στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη Χεζμπολάχ, δίνοντάς τη πρόσθετα επιχειρήματα. Και μ' αυτόν τον τρόπο επιχειρεί και η χώρα μας να παίξει έναν ρόλο ευρύτερης σταθερότητας ώστε εκτός από το κύριο μέτωπο το οποίο αφορά το Ιράν να μην ανοίξει ακόμα ένα μέτωπο, το οποίο θα είναι ακόμα πιο κοντά στην ελληνική και την κυπριακή επικράτεια».

Η συμμετοχή των ομογενών στα κοινά πανίσχυρος κρίκος που χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της γης

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων που συζητείται στη Βουλή αποτελεί ευκαιρία να δοθεί ένα πρώτο δείγμα ευθύνης και εθνικής συστράτευσης. Τόνισε ότι αυτός ήταν και ένας λόγος που επέμεινε να μην αναβληθεί η σημερινή διαδικασία έτσι ώστε να ψηφίσει η Βουλή επί ενός νέου συστήματος επιστολικής ψήφου που δίνει δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος σε όλους όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας.

Κάνοντας, όπως είπε, μια γέφυρα μεταξύ της εισαγωγής του και του νομοσχεδίου που συζητείται, τόνισε ότι «σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται ένας πανίσχυρος κρίκος που χαλυβδώνει τους δεσμούς μας με τον ελληνισμό απανταχού της γης. Κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή και την πορεία μας σε ένα αβέβαιο περιβάλλον πιο σίγουρη και πιο αισιόδοξη».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι με το νομοσχέδιο αυτό «επεκτείνουμε την εμβέλεια της Δημοκρατίας μας, διευρύνοντας τη συμμετοχή στα κοινά σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας». Μίλησε για μεταρρύθμιση που υπερβαίνει τα στενά όρια των εκλογικών κύκλων και κυρίως απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα από το πού κατοικούν. «Σήμερα θα αποφασίσουμε εάν η φωνή ενός συμπατριώτη μας στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στη Φρανκφούρτη, στο Τορόντο θα έχει το ίδιο βάρος με αυτή των συμπολιτών του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο Ηράκλειο. Είναι μια τομή που πραγματικά καθυστέρησε. Είναι μία αυτονόητη υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας που κατοικούν εκτός της ελληνικής επικράτειας, που ακυρώθηκε επανειλημμένα και μία απόδειξη ότι δυστυχώς το κράτος μας τιμούσε τη Διασπορά συχνά μόνο στα λόγια, στη θεωρία και όχι στην πράξη. Γιατί στην πράξη δίσταζε να τους κάνει μέρος των εξελίξεων στη μητέρα πατρίδα. Αυτό όμως στο εξής αλλάζει και από τις υποσχέσεις περνάμε στα έργα».

Έκανε λόγο για δεύτερο καθοριστικό βήμα μιας σημαντικής πρωτοβουλίας και για δύο κομβικές αλλαγές που εισάγονται: η πρώτη είναι η δυνατότητα όλων όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν επιστολικά όχι μόνο στις ευρωεκλογές αλλά και στις εθνικές κάλπες. Και η δεύτερη αφορά την εκπροσώπησή τους στη Βουλή, όχι πλέον με τον γενικό και απρόσωπο τρόπο μέσω της λίστας Επικρατείας αλλά με τον καθορισμό μιας ειδικής τριεδρικής περιφέρειας μόνο γι' αυτούς. Υπενθύμισε ότι «αυτή η διαδικασία δημοκρατικής ωρίμανσης δεν ξεκινά σήμερα. Τα τελευταία χρόνια αυτή η κυβέρνηση έχει προωθήσει διαδοχικές βελτιώσεις σε αυτήν την κατεύθυνση».

Σημαντική τομή η θεσμική αλλαγή της ειδικής περιφέρειας των αποδήμων

Ξεχωριστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην «τολμηρή θεσμική αλλαγή της ειδικής περιφέρειας των αποδήμων» που, όπως είπε, «συνιστά μια σημαντική τομή κι έρχεται να αποκαταστήσει το πνεύμα του Συντάγματος το οποίο επιζητεί την αυθεντική εκπροσώπηση της Διασποράς στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίζουν εκτός Ελλάδος δεν εκφράζουν μόνο την κομματική τους προτίμηση αλλά θα μπορούν μέσω του σταυρού προτίμησης, όπως και όλοι πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν εντός της επικράτειας, να επιλέγουν τους δικούς τους ανθρώπους και να στέλνουν τον δικό τους παλμό στη Βουλή των Ελλήνων».

Στο σημείο αυτό και επισημαίνοντας ότι οι εκατοντάδες κοινότητες του ελληνισμού σε όλες τις ηπείρους θα συναγωνιστούν σε μία άμιλλα δημοκρατική επιρροή που θα οδηγήσει σε αυξημένη συμμετοχή, είπε πως πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά μας φέρνει πίσω στις ρίζες μας. Στις εκλογές του 1862 δόθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά και εκλέγεσθαι στους πέραν της επικράτειας συμπατριώτες μας. Τότε 34 «πληρεξούσιοι» συμμετείχαν στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, εκλεγμένοι από τις παροικίες της Κωνσταντινούπολης, της Οδησσού, του Λονδίνου, της Αλεξάνδρειας, του Βουκουρεστίου. «Η ουσία αυτού του νομοσχεδίου θεωρώ ότι εκτείνεται πολύ πέρα από τις όποιες τεχνικές ρυθμίσεις ενός εκλογικού συστήματος» τόνισε.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, υπηρετεί ουσιαστικά μια διπλή αποστολή: τη γεφύρωση με έναν ακόμα ισχυρό κρίκο, την ομογένεια με τη μητέρα πατρίδα και ενσωματώνει στον κορμό των ενεργών πολιτών εκατοντάδες χιλιάδες γιατί όχι και εκατομμύρια αποδήμους. «Εκτός από εθνική η κατεύθυνση αυτή είναι και βαθιά δημοκρατική διότι διευκολύνει τελικά τη συμμετοχή περισσότερων στη διαμόρφωση της δημόσιας ζωής» και απαντά και στην απόσταση από την πολιτική, στην αδιαφορία, στην αποχή.

«Εκεί που βλέπω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι όταν συνομιλώ με συμπολίτες μας εκτός Ελλάδας, με όλους αυτούς οι οποίοι κρατούν άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού, τη σημασία της ελληνικής γλώσσας, τους εκατοντάδες συλλόγους, τους νέους επιστήμονες οι οποίοι έφυγαν στην κρίση και θέλουν να επιστρέψουν τώρα στην πατρίδα μας» σημείωσε. Και πρόσθεσε πως όλα αυτά συντείνουν στην στήριξη του νομοσχεδίου από όλα τα κόμματα ως μία επιλογή εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας, όχι γιατί το επιβάλλει το Σύνταγμα αλλά γιατί αυτό είναι το σωστό και το υπεύθυνο απέναντι στον παγκόσμιο ελληνισμό. Η στάση του καθενός, όπως είπε, θα είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο αντιδρά κάθε πολιτική δύναμη απέναντι στη συγκυρία που ζούμε. Αν μπορούμε τελικά παρά τις επιμέρους σημαντικές διαφωνίες μας να συμφωνούμε στα μείζονα και σημαντικά. «Και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα σημαντικότερο από το να πιστοποιήσουμε στην πράξη το πώς αντιλαμβάνεται η ελληνική πολιτεία τις σχέσεις μας με την παγκόσμιά μας ομογένεια», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

H Ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή