Τούρκος ΥΠΕΣ για τη δραστηριότητα στα σύνορα με το Ιράν: «Συνήθης η κινητικότητα»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε ότι δεν καταγράφεται καμία ασυνήθιστη κινητικότητα στα σύνορα με το Ιράν.

Όπως ανέφερε: «Δεν υπάρχει καμία ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορά μας. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία κατάσταση που να μας ανησυχεί».

Παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία εισόδων-εξόδων της τελευταίας εβδομάδας, σημειώνοντας ότι οι ροές είναι ισορροπημένες στα πέντε συνοριακά περάσματα της περιοχής.

Συγκεκριμένα:

3 Μαρτίου: 2.032 είσοδοι - 1.966 έξοδοι

2 Μαρτίου: 1.754 είσοδοι - 1.938 έξοδοι

1 Μαρτίου: 1.224 είσοδοι - 1.591 έξοδοι

28 Φεβρουαρίου: 4.823 είσοδοι - 5.050 έξοδοι

Τόνισε ότι οι νομάρχες των επαρχιών Βαν, Χακιάρι, Ιγντίρ και Αγρί παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Ανέφερε ότι το Ιράν έχει προς το παρόν εμποδίσει τους δικούς του πολίτες να εξέλθουν προς την Τουρκία, ενώ επιτρέπει τη διέλευση Τούρκων και πολιτών τρίτων χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ