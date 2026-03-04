Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Το Βερολίνο δεν σχεδιάζει προς το παρόν να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους ανέφερε ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την κυπριακή κυβέρνηση και αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επί του παρόντος στρατιωτική υποστήριξη για την Κύπρο, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την κυπριακή κυβέρνηση και αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση.

«Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο. Γνωρίζουμε επίσης ότι φαίνεται να υπήρξε εκεί επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται φυσικά σε επαφή με τους εταίρους της στην Κύπρο σχετικά με το θέμα και συμμερίζεται τις προειδοποιήσεις που εξέδωσαν άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι παροτρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδιαίτερα το Ιράν να μην επεκτείνουν αυτή τη σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος», δήλωσε ο κ. Κορνέλιους, ενώ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν το Βερολίνο θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και θα στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο, επισήμανε ότι «η γερμανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επί του παρόντος καμία στρατιωτική υποστήριξη».

Πιστεύω, τόνισε, ότι «έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής βοήθειας και της περιφερειακής κάλυψης και της επικράτειας του ΝΑΤΟ». Δεν απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο η κατάσταση να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

