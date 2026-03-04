Wall Street: Προς αναζήτηση θετικού βηματισμού οι δείκτες

Προσπάθεια να κινηθούν σε θετικό έδαφος κάνουν οι δείκτες, με τους επενδυτές να αναζητούν ψήγματα αισιοδοξίας σε κάθε αναφορά από το πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Προσπάθεια να κινηθούν σε θετικό έδαφος κάνουν οι δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναζητούν ψήγματα αισιοδοξίας σε κάθε αναφορά από το πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η αποκλιμάκωση μοιάζει προς το παρόν μακρινή πιθανότητα.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,26% στις 48.627 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει 0,47% στις 6.847 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,89% στις 22.717.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να προβούν σε «μια σειρά ανακοινώσεων» για να υποστηρίξουν τη ροή πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου. Αυτό έρχεται μετά την δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν ασφάλιση στα δεξαμενόπλοια στον Κόλπο και θα ζητήσουν από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια μέσω του Στενού του Ορμούζ, εάν χρειαστεί.

Το ράλι των τιμών του πετρελαίου που συνεχίστηκε σήμερα από το πρωί, έχασε την ορμή του μετά τις δηλώσεις Μπέσεντ, σε συνδυασμό με τις αναφορές των New York Timesw πως το Ιράν προσέγγισε τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για συνομιλίες. Αυτή την ώρα το Brent υποχωρεί μέχρι και 0,9%.

Στα νέα εκτός Μέσης Ανατολής, οι παγκόσμιοι δασμοί 15% που ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα εφαρμοστούν κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα διεμήνυσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Ο Μπέσεντ, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC, προέβλεψε επίσης ότι οι δασμοί των ΗΠΑ σύντομα θα επιστρέψουν ουσιαστικά στο σημείο που βρίσκονταν πριν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος τους.

Επίσης, περισσότερο από το αναμενόμενο επεκτάθηκε η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP, παρά το γεγονός πως τα στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω. Συγκεκριμένα, η ιδιωτική απασχόληση ενισχύθηκε κατά 63.000 θέσεις εργασίας, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, να είχαν προβλέψει αύξηση 50.000 θέσεων εργασίας. Η άνοδος της απασχόλησης τον Ιανουάριο, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 11.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό θέσεων εργασίας ADP εδώ και επτά μήνες.