Κύπρος: Aντιμετωπίστηκαν δυο drones στο Ακρωτήρι - Eκκενώνεται το αεροδρόμιο της Πάφου

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου, δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.

Aντιμετωπίστηκαν εγκαίρως δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του εκπροσώπου, σήμερα στις 13:10 δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως.

Νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ σηκώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα και με τηλεγράφημα του Reuters που επικαλείται την Κυπριακή δημόσια τηλεόραση.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Κύπριου προέδρου για το περιστατικό με μη επανδρωμένο αερόχημα Shahed που προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αν και ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη μετακίνηση και την ασφάλεια των υποδομών, διατηρώντας την εθνική ασφάλεια σε επίπεδο πλήρους επιφυλακής

Ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» στη στρατιωτική βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, ανακοίνωσε τα ξημερώματα το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο.

Με απόφαση του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεκίνησε η άμεση απομάκρυνση των οικογενειών του στρατιωτικού προσωπικού από την περιοχή του Ακρωτηρίου, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η προσωρινή μετεγκατάσταση του μη απαραίτητου προσωπικού σε άλλες, ασφαλέστερες εγκαταστάσεις εντός της Κύπρου. Η φερόμενη επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημειώθηκε αφότου ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

