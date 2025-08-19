«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι είναι σαφές πως κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του ήθελαν ειλικρινά να επιτύχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως η ατμόσφαιρα στη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ ήταν «πολύ καλή».

«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, κατά πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», δήλωσε ο Λαβρόφ στον τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24.

Ο Λαβρόφ συνέκρινε την εποικοδομητική, όπως είπε, θέση των ΗΠΑ με εκείνη της Ευρώπης, μερικοί από τους ηγέτες της οποίας πήραν μέρος χθες, Δευτέρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν για την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως «οι Ευρωπαίοι επέμεναν διαρκώς μόνο σε μια κατάπαυση του πυρός και πως έπειτα απ' αυτή θα εξακολουθούσαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».

Λαβρόφ: Οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια της Ρωσίας

Ο ρώσος ΥΠΕΞ τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε συνάντηση για την Ουκρανία με τη συμμετοχή ηγετών χωρών πρέπει να έχει προετοιμαστεί επιμελώς.

Κατά τη συνέντευξή του στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24, ο Λαβρόφ δήλωσε πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είτε αυτές περιλαμβάνουν διμερή είτε τριμερή σχήματα.

«Ο πρόεδρος το έχει επαναλάβει πολλές φορές», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Το σημείο κλειδί είναι αυτά τα σχήματα να μην επιδιώκονται για χάρη των μέσων ενημέρωσης ή των βραδινών τηλεοπτικών δελτίων».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οποιεσδήποτε επαφές περιλαμβάνουν ηγέτες χωρών πρέπει να έχουν προετοιμαστεί με τη μεγαλύτερη επιμέλεια».

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης στην ίδια συνέντευξη πως οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για την ειρήνευση στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας.

«Χωρίς σεβασμό των συμφερόντων ασφαλείας της Ρωσίας, χωρίς πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρώσων και των ρωσόφωνων που ζουν στην Ουκρανία, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία, επειδή οι αιτίες αυτές πρέπει να εξαλειφθούν κατεπειγόντως στο πλαίσιο της διευθέτησης», τόνισε ο Λαβρόφ.

Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να υπερισχύσουν του Τραμπ

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέτυχαν να υπερισχύσουν του Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι σαφές πώς θα παρουσιάσει ο Ζελένσκι το εδαφικό ζήτημα και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Ο αντιρωσικός πολεμοχαρής Συνασπισμός των Προθύμων απέτυχε να υπερισχύσει του @POTUS στο γήπεδο αυτού του τελευταίου», έγραψε σήμερα ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά στο X. «Η Ευρώπη τον ευχαρίστησε και τον κολάκεψε». Ο Μεντβέντεφ δήλωσε πως το ζήτημα είναι «τι θα τραγουδήσει» ο Ζελένσκι «σχετικά με τις εγγυήσεις και τα εδάφη όταν επιστρέψει στην πατρίδα του, μόλις φορέσει και πάλι την πράσινη στρατιωτική στολή του».

