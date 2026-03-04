Wall Street: Άνοδος «ανάσα» με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και θετικά μάκρο

Αναθάρρησαν οι δείκτες κυρίως μετά την αναφορά των New York Times πως το Ιράν προσέγγισε τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για συνομιλίες.

Αν και παραμένει εύθραυστο το επενδυτικό κλίμα, η διάθεση για ρίσκο ενισχύθηκε την Τετάρτη στην Wall Street, ανακάμπτοντας από τις ρευστοποιήσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, με τους δείκτες να αναθαρρεύουν και το ράλι των καυσίμων να «φρενάρει», καθώς καλλιεργήθηκαν ψήγματα ελπίδας για την αποκλιμάκωση της σύρραξης της Μέσης Ανατολής, κυρίως από την αναφορά των New York Times πως το Ιράν προσέγγισε τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για συνομιλίες. Την ίδια ώρα, τα θετικά μηνύματα από την απασχόληση, έδωσαν την δική τους ώθηση, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας παραμένει ανθεκτική.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε κέρδη 0,51% στις 48.747 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε 0,76% στις 6.868 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε άνοδο 1,29% στις 22.807, με τις μετοχές των Magnificent Seven να στηρίζουν τον τεχνολογικό δείκτη. Συγκεκριμένα, Tesla και Amazon ενισχύθηκαν 3,5% και 3,8% αντίστοιχα, ενώ Meta και Nvidia ανέβηκαν περίπου 2% και 1,66% αντίστοιχα.

Στη σημερινή βελτίωση του κλίματος έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο η προσπάθεια των ΗΠΑ να διασφαλίσουν τη ροή πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, απλώνοντας ασπίδα προστασίας πάνω από τα τάνκερ που πλέουν στην περιοχή, με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να προαναγέλλει «μια σειρά ανακοινώσεων» για τη στήριξη της ναυσιπλοΐας, σε συνέχεια της εξαγγελίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στα δεξαμενόπλοια και, εφόσον χρειαστεί, συνοδεία από το Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά του Ορμούζ. Αυτή η κίνηση «ηρέμησε» το πετρέλαιο, με τις τιμές να σταθεροποιούνται μετά το ξέφρενο ράλι των δύο προηγούμενων ημερών.

Στα νέα από το οικονομικό πεδίο, περισσότερο από το αναμενόμενο επεκτάθηκε η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP, παρά το γεγονός πως τα στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω. Συγκεκριμένα, η ιδιωτική απασχόληση ενισχύθηκε κατά 63.000 θέσεις εργασίας, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, να είχαν προβλέψει αύξηση 50.000 θέσεων εργασίας. Η άνοδος της απασχόλησης τον Ιανουάριο, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 11.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό θέσεων εργασίας ADP εδώ και επτά μήνες.

«Οι ανησυχίες για μια αγορά εργασίας που τείνει να υποχωρεί και ίσως να μετατραπεί σε μια αγορά εργασίας που επιδεινώνεται αμφισβητούνται αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής αγοράς της Ameriprise, Anthony Saglimbene. «Η οικονομία των ΗΠΑ πατάει σε στέρεο έδαφος» τόνισε.

Επίσης, ο δείκτης υπηρεσιών του Institute for Supply Management (ISM) ανήλθε στις 56,1 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, ξεκάθαρα πιο ψηλά από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση.

Οι παγκόσμιοι δασμοί 15% που ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα εφαρμοστούν κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα διεμήνυσε ο Σκοτ Μπέσεντ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, προέβλεψε επίσης ότι οι δασμοί των ΗΠΑ σύντομα θα επιστρέψουν ουσιαστικά στο σημείο που βρίσκονταν πριν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος τους.