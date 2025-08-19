Τραμπ: «Προετοιμασίες» για συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα, έπειτα από την «πολύ καλή» συζήτηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, πως «άρχισε προετοιμασίες» για να γίνει συνάντηση του ουκρανού ηγέτη με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν

Συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν «ετοιμάζει» ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε ο ίδιος μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών και με τους Ευρωπαίους ηγέτες εχθές στον Λευκό Οίκο, ενώ στη συνέχεια θα οργανωθεί τριμερής με τη συμμετοχή του ιδίου.

«Μέσω της αδιάκοπης δέσμευσής του για ειρήνη, ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να διαλύσει το μακροχρόνιο αδιέξοδο και να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της αιματοχυσίας», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, συζητήθηκε η χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία από ευρωπαϊκές χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ στη συνάντηση.

«Κατά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που μένει να οριστεί, ανάμεσα στον πρόεδρο Πούτιν και στον πρόεδρο Ζελένσκι», ανέφερε, προσθέτοντας πως ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ θα έχουν συμβολή στις διευθετήσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Επίσης, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε «μια πολύ καλή συνάντηση» με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, η οποία ολοκληρώθηκε με συζήτηση στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ηγέτη, όπως αναφέρθηκε κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη εχθές, όταν έγινε παύση των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο, τον ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες.

Η συνομιλία των 2 ηγετών διήρκεσε 40 λεπτά και ήταν «ειλικρινής» και «αρκετά εποικοδομητική», δήλωσε ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ. Το πιο σημαντικό σημείο στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου είναι ότι, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν και ο Τραμπ συζήτησαν «την ιδέα να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανύψωσης του επιπέδου των εκπροσώπων της Μόσχας και του Κιέβου στις συνομιλίες».

Ζελένσκι: Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν»

«Έτοιμος» να συναντηθεί σε διμερές επίπεδο με τον Πούτιν είναι και ο Ζελένσκι, για να λάβει τέλος η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία πριν από τριάμισι χρόνια. Όπως δήλωσε μετά τις συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, «αναμένει» ότι κατόπιν θα γίνει τριμερής σύνοδος με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», πρόσθεσε.

Επίσης, τόνισε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (...) εντός μιας εβδομάδας, σε ως και δέκα ημέρες», σημείωσε.