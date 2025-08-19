Μακρόν: Ο Πούτιν είναι αρπακτικό - Η συνάντηση με Ζελένσκι να γίνει στη Γενεύη

Η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της στη Γενεύη.

«Αυτή είναι η συλλογική βούληση μάλλον, παρά ένα σενάριο», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο LCI, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, απαντώντας σε ερώτηση για τη διεξαγωγή στην Ευρώπη αυτής της συνάντησης που ανακοινώθηκε στο πέρας της συνόδου στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. «Θα είναι μια ουδέτερη χώρα και ως εκ τούτου ίσως η Ελβετία, εγώ τάσσομαι υπέρ της Γενεύης, ή μια άλλη χώρα. Την τελευταία φορά που έγιναν διμερείς συνομιλίες, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη», υπενθύμισε.

Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας της Ουκρανίας, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους ανακοίνωσε τη διοργάνωση μαζί με τη Βρετανία συνάντησης ήδη από σήμερα το μεσημέρι του «συνασπισμού των προθύμων», «των 30 χωρών που εργάζονται επί του ζητήματος των εγγυήσεων ασφαλείας για να τις ενημερώσουμε γι’αυτό που αποφασίστηκε». «Στη συνέχεια, ξεκινάμε συγκεκριμένη δουλειά με τους Αμερικανούς και ως εκ τούτου, ήδη από αύριο (σήμερα, Τρίτη), οι διπλωματικοί μας σύμβουλοι, υπουργοί, αρχηγοί γενικών επιτελείων ξεκινούν να εργάζονται για να δουν ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι».

Όσον αφορά τις εδαφικές παραχωρήσεις, «εναπόκειται στην Ουκρανία να τις κάνει (…) Η Ουκρανία θα κάνει τις παραχωρήσεις που κρίνει δίκαιες και σωστές», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Ο Πούτιν είναι «αρπακτικό»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας προειδοποίησε επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του», ενώ ζήτησε από τους Ευρωπαίους να μην είναι αφελείς μπροστά σε μία Ρωσία που θα είναι «διαρκώς μία αποσταθεροποιητική δύναμη».

«Από το 2007-2008 (όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Γεωργία), ο πρόεδρος Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Υπήρξε διαρκώς μία δύναμη αποσταθεροποίησης. Και επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI. Ο πρόεδρος της Γαλλίας πιστεύει ότι «η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας».

«Μία χώρα που επενδύει 40% του προϋπολογισμού της σε τέτοιο (πολεμικό) εξοπλισμό, που κίνησε έναν στρατό άνω του 1,3 εκατομμυρίου ανθρώπων, δεν θα γίνει κράτος ειρήνης και ανοικτό δημοκρατικό σύστημα από την μία μέρα στην άλλη», προειδοποίησε. «Κατά συνέπεια, και για την ίδια του την επιβίωση, (ο Πούτιν) έχει ανάγκη να συνεχίσει να τρώει. Αυτό. Και άρα είναι αρπακτικό, είναι ένα τέρας στις πόρτες μας. Δεν λέω ότι αύριο είναι η σειρά της Γαλλίας να δεχθεί επίθεση, αλλά επιτέλους αποτελεί απειλή για τους Ευρωπαίους (...) και δεν πρέπει να είμαστε αφελείς», είπε.

Σε άλλη συνέντευξή του στο δίκτυο NBC News, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του για την δυνατότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. «Οταν κοιτάζω την κατάσταση και τα γεγονότα, δεν βλέπω τον πρόεδρο Πούτιν να θέλει την ειρήνη τώρα, αλλά ίσως και να είμαι υπερβολικά απαισιόδοξος».